Una película mítica de los años 80 cumple 40 años y vuelve a los cines: dónde verla en Zaragoza
El filme, un auténtico fenómeno mundial desde su estreno, regresas a las salas
En 1985, hace ni más ni menos que 40 años, llegaba a los cines una película que pronto se convirtió en un acontecimiento social y pasó a convertirse en una película de toda la vida con apenas unos meses de vida. Se trata de la primera película de 'Regreso al futuro', dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox. Ahora, por lo tanto, se cumplen cuatro décadas desde su irrupción. De la aparición de la película que convirtió a un coche en máquina del tiempo, a un adolescente en héroe intergeneracional y a un científico loco en uno de los personajes más queridos del cine
O lo que es lo mismo, 40 años en los que las frases de las película como '¿hay alguien en casa, McFly?' han ido pasando de generación a generación e incluso se han organizado miles de reuniones en todo el mundo para revisionar las películas. Ahora, para conmemorar el aniversario la película vuelve a las salas de cine... y también en Zaragoza, a los cines Palafox y Aragonia donde, de momento, estará en cartel el filme desde este viernes hasta el próximo jueves, 6 de noviembre.
Una historia ingeniosa
La historia es tan sencilla como ingeniosa: Marty McFly, un chico de instituto de Hill Valley, viaja accidentalmente al pasado gracias a su amigo, el excéntrico inventor Doc Brown. Allí se encuentra con sus padres adolescentes, que todavía no se han enamorado, y tendrá que arreglar el entuerto antes de desaparecer del tiempo.
El resultado fue una mezcla perfecta de aventura, humor, emoción y ciencia ficción. Con un guion impecable, ritmo endiablado y personajes entrañables, 'Regreso al futuro' conquistó al público y a la crítica. Fue la película más taquillera de 1985 y se convirtió en una trilogía que marcó a varias generaciones.
Zemeckis y su coguionista, Bob Gale, lograron algo que pocas sagas han repetido: crear un universo coherente, divertido y lleno de guiños que resisten incontables revisiones. Su humor y su sentido de la maravilla siguen intactos.
La cuestión es que ese futuro llegó, literalmente, el 21 de octubre de 2015, la fecha a la que Marty y Doc viajaban en 'Regreso al futuro II'. Pero lo más curioso es que ahora, diez años después de aquella fecha y cuarenta del estreno original, el futuro de la película ya es nuestro pasado. Y eso convierte a la saga en algo todavía más fascinante: una cápsula de tiempo sobre cómo los años ochenta imaginaban lo que estaba por venir.
