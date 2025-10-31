El Ayuntamiento de Zaragoza incrementa de 30.000 a 50.000 euros su ayuda a una escuela taurina

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza acaba de aprobar una modificación puntual del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones 2024-2027 para incrementar de 30.000 a 50.000 euros el convenio con la Asociación Cultural Mar de Nubes. Este acuerdo con la escuela taurina zaragozana se firmó en origen el pasado julio de 2024 y formaba parte del acuerdo presupuestario con Vox.

Según se explica ahora en el expediente aprobado por el Gobierno municipal, el aumento en la cuantía del convenio está motivado por la celebración de la gala de entrega de trofeos de la pasada Feria del Pilar, que tuvo "un coste mayor al previsto inicialmente". No obstante, también se añade que esta subida en la subvención ayudará asimismo a crear "un centro de formación para futuros profesionales taurinos en la ciudad de Zaragoza".

"El ayuntamiento refuerza así su colaboración con la Asociación Mar de Nubes para la organización de actuaciones dirigidas al acercamiento y difusión del mundo del toreo, entre las que se incluyen acciones formativas para jóvenes y otras enfocadas a la población en general", ha indicado el consistorio en una nota de prensa.

Cuando el convenio se firmó en julio de 2024, el grupo municipal de Vox indicó que Mar de nubes, constituida como asociación cultural, es una entidad sin ánimo de lucro que "carece de signo político alguno, no entiende de política y en ella cabe todo el mundo". Fue creada en 2015 con el apoyo de "embajadores" como el doctor Val-Carreres y los diestros Raúl Gracia 'El Tato' y Roberto Bermejo.

La escuela taurina comenzó sus actividades en 2020 y actualmente forman parte de la misma unos 30 alumnos, chicos y chicas de siete a veinte años de edad, con tres niveles de enseñanza –iniciación, intermedio y alto rendimiento--, quienes reciben clases teóricas y prácticas con profesorado titulado y altamente cualificado.

Además, 'Mar de nubes' organiza sesiones de toreo de salón "para que el público conozca el manejo de los trastos, los terrenos, el comportamiento del toro, cómo se lleva a cabo una faena y la lidia, con respeto a la fiesta y al toro bravo".