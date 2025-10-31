Crítica de Javier Losilla del concierto de Stranded Horse & Boubacar Cissokho: Canciones con sentido al calor de la kora

La kora, esa especie de arpa de África occidental de la que Toumani Diabaté fue uno de los grandes maestros, da mucho juego en las reuniones musicales, ya sea en dúos, tríos o formaciones más numerosas. La mismísima Björk, por ejemplo, enredada ahora con Rosalía, requirió los servicios del mentado Diabaté. Pero son muy habituales los dúos entre un artista occidental y un africano intérprete de kora (a ver si la RAE admite korista, con k, en las páginas de su diccionario). Ballake Sissoko ha compartido disco con Vincel Segal y Piers Faccini, entre otros; Ablaye Cissoko (verán que la grafía del mismo apellido cambia de un músico a otro), con Volker Coetze; Seckou Keita, con Catrin Finch… El listado es prolijo.

El korista que hoy nos ocupa es Boubakar Cissokho, senegalés de Casamance y primo de Ballake, quien al alimón con Stranded Horse (el normando Yann Tambour, o sea, cantante, guitarrista y estudiante de kora) ha grabado el disco 'The Warmth You Deserve'. Juntos y revueltos, actuaron el jueves en Zaragoza, dentro de ese exquisito, que no elitista, ciclo de conciertos llamado Bombo y Platillo. En realidad, tanto en los carteles como en el disco, Stranded Horse va en primer lugar, por aquello de que es más conocido, pero sin duda las canciones de ambiente folk del normando, muy bien construidas y con textos notables, no serían lo mismo sin la intervención de la kora.

Desbocada verborrea

El jueves Stranded Horse se atrevió con ese instrumento en algunas piezas, pero, pese a su empeño y práctica, está a años luz de su colega de escenario. Más suelto con la guitarra y la voz, solo le sobró su desbocada verborrea (advirtió con ironía a los espectadores de que en los discos no habla). Menos mal. Stranded ya hace algunos años que registró unas canciones con Ballake Sissoko, y de ahí que haya terminado grabando con Boubakar, intérprete rotundo y detallista, quien ha creado sus propios códigos sonoros en un lugar equidistante entre el embrujo de Toumani Diabaté y la delicadeza de Ballake Sissoko (en su interpretación en solitario de 'Mariama' mostró todo su potencial). Pero hay que reconocer que el hablador Stranded Horse y Boubacar ofrecen un atractivo equilibrio en la ejecución del repertorio. Uno lleva la voz cantante (en inglés y francés) y marca el tempo con la guitarra; otro puntúa las melodías y completa el desarrollo de la pieza. Mas no se trata de estrella y acompañante; la unión va más allá, creando una envolvente atmósfera con piezas de 'The Warmth You Deserve ' y otras procedentes de grabaciones anteriores.

En la tarde otoñal de Bombo y Platillo, la música pasea de Normadía a Casamance. ¡Qué mejor viaje!