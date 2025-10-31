El grupo aragonés que agota sus discos cuando ya no se venden discos

En un momento global en el que las ventas físicas (otro mundo es el 'streaming') de música grabada sigue descendiendo año tras año, una veterana banda aragonesa, con más de 40 años sobre los escenarios, ha desafiado (una vez más) al mercado y ha cosechado un nuevo éxito con el lanzamiento de su nuevo cedé. De hecho, ya se puede decir que, en apenas dos semanas, han agotado la primera edición de su cedé.

Jaime Galindo

La banda en cuestión es Tako, los roqueros de Ejea de los Caballeros, que durante las pasadas Fiestas del Pilar no solo actuaron el 12 de octubre en el Espazio Zity precisamente para presentar ese nuevo disco, 'Directo XL', sino que también las cerraron con la itnerpretación del tradicional 'Somos' en la plaza del Pilar antes de los fuegos artificiales. También en esas fechas se produjo el lanzamiento de este 'Directo XL', que es un concierto grabado el 14 de octubre de 2022 precisamente en la plaza del Pilar.

Segunda edición en marcha

El disco se lanzó en dos formatos, en cedé y en triple vinilo que incluía un DVD. Dos semanas después, el cedé se ha agotado (aunque se va a lanzar una segunda edición que estará disponible desde el 10 de noviembre) y el triple vinilo está cerca de agotarse, según ha publicado la propia banda a través de sus redes sociales.

"Lo habéis hecho una vez más.....GRACIAS POR VUESTRO APOYO incondicional", ha asegurado el grupo desde sus redes sociales. El 'tracklist' de la histórica actuación ante miles de personas incluye los temas 'No puedo respirar', 'Con dios y con el diablo', 'El juego', 'La isla', 'Poeta nocturno', 'Todos contra todos', 'Todo es tan difícil', 'Aunque nos cueste', 'Piel de cordero', 'A las puertas del deseo', 'La mitad de mis espejos', 'El alma atada', 'Ayer, hoy, por siempre', 'Hilo de cobre', 'Víctima del amanecer', 'Pintahierros', 'El viejo resina', 'El enterrado'r, 'Por un colega ausente', 'La dama de blanco', 'Jarabe de tocino', 'Carpintero de condenas' y 'Oh, oh, oh'. En total, son tres vinilos.

Los ejeanos se juntaron en los 80 como cualquier banda de la época, «sin más». Así lo asegura su cantante y fundador, Mariano Gil ‘Rones’: «Uno aprende a tocar un poco la guitarra, le gusta muchísimo la música y tiene la inquietud de tocar lo que le gusta, sobre todo al principio. Luego ya te atreves a componer». Unos inicios sencillos que derivaron en una exitosa carrera que no esperaban. «Nuestra única pretensión era juntarnos y pasarlo bien. Ahora la gente tiene un poco ese ansia de famoseo, pero nosotros era en lo último en lo que pensábamos», asegura Gil, algo en lo que coincide el teclista Nacho Jiménez Arrese, quien además aporta un particular punto de vista: «Lo preocupante fue que no nos dimos cuenta. Al fin y al cabo, éramos de pueblo y no estábamos preparados para esas cosas».