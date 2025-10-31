El Premio Santa Isabel de Poesía desvela su ganador
El jurado valoró la calidad, originalidad y creatividad de la obra, en la que se conjugan la belleza sencilla de lo minúsculo con la imposibilidad de asimilar los grandes trances de la vida
La Diputación de Zaragoza ha concedido el XXXV Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal al zaragozano Octavio Gómez Milián por su poemario 'Sobre el mar imposible'. El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra, que se presentará con la mayor brevedad posible.
El jurado valoró la calidad, originalidad y creatividad de la obra, en la que se conjugan la belleza sencilla de lo cotidiano, de lo local y lo minúsculo (la tierra, las naranjas, el aguardiente de berza) con la imposibilidad de responder y de asimilar los grandes trances de la vida; además del amor, el cruel paso del tiempo, la muerte de todo lo que conforma nuestra realidad: personas, paisajes, emociones y recuerdos.
Estío de Ateca
El autor destaca sobre la idea del poemario que “en el verano de 2024 un joven y una niña se marcharon. Los poemas se escribieron en el estío de Ateca, mientras iba y venía a Zaragoza para cuidar a mi padre que seguía enfermo. Cama de hospital, Ateca, algo de folklore, canto y verde. El chico había sido mi alumno. La niña era de la edad de mi hijo. Estaba muy lejos de todo y tenía que acercarme”.
Es un texto, un volumen, que comparte espacio “con mi libro de poemas anterior, 'Motel Pandora' y con la novela 'Interino' y, de alguna manera, viene de la época de 'El Imperio de las luces'”. Se prolonga en la segunda y tercera parte de 'Interino', 'Cuajo de tiza' y 'General de Pie', sobre la vida, la muerte, la memoria y la familia. “Es un libro que busca la modernidad de los poetas de los años treinta y cuarenta, el ritmo de folk electrificado, de la frontera entre Castilla y Aragón. Soria y Ateca, la guitarra y la noche en silencio”, ha señalado.
Quién es el autor
Octavio Gómez Milián (Zaragoza, 1978) vive en Ateca donde es profesor de matemáticas en el instituto de secundaria. Sus últimos libros son la novela 'Interino' (Libros del Gato Negro, 2025), el poemario 'Motel Pandora' (PUZ, 2024), los relatos de 'El imperio de las luces' (Premio de Narrativa Santa Isabel de Portugal 2022) y la obra de teatro 'Despierto sabiéndome mortal' (Libros del Imperdible, 2020).
Entre su obra destaca el dietario 'Revival' (Comuniter, 2015) y los poemarios 'Recuento' (Libros del gato negro, 2020) y 'Lugares comunes' (Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal 2010).
