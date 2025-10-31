¿Dónde escuchar música en directo en Zaragoza? Todas las salas abiertas de la ciudad

Aunque es cierto que por el camino se han ido quedando un buen número de salas de conciertos en Zaragoza con mucha historia, la realidad es que la capital aragonesa cuenta ahora mismo con un ecosistema variado de espacios para acoger música en directo con una mirada hacia todos los géneros y con una programación más numerosa que nunca como atestiguan los últimos datos recabados, los de 2024.

Tras la alarma generalizada hace unos días cuando un portal inmobiliario anunció la venta de la sala López, todo ha vuelto a su cauce y los conciertos de esta sala no corren peligro ya que es el local el que busca nuevo dueño. La sala junto al Puente de Piedra, la única al otro lado del Ebro, apuesta por una programación variada con una mirada especial, sobre todo en los últimos tiempos, hacia la música urbana sin dejar de lado una de sus señas de identidad, el indie.

La sala que a día de hoy más programa en Zaragoza (de hecho, en noviembre, por ejemplo, tendrá concierto 25 días) es el Rock & Blues Café. Templo del rock, el local, explotado por Sweet Caroline, tiene hasta que decir que no a diferentes propuesta ya que tiene una agenda muy apretada. Con pequeños ciclos como el Petit Comité, el Carretera y Manta o el Bourbon Festival, la sala de la calle 4 de agosto, es ahora mismo un pulmón de la música en vivo en la ciudad.

La casa del loco, La lata de bombillas...

No muy lejos de allí, en la calle Mayor, está otra de las más veteranas de la ciudad, La casa del loco, que, camino de los 28 años, sigue armando una programación en la que combina nombres consagrados que todavían continúan en el circuito de las salas y apuestas de futuro buscando darles ese empuje necesario en la música.

Algún año menos, acaba de celebrar su vigésimo aniversario por todo lo alto, La lata de bombillas (en la calle Espoz y Mina tras su mudanza hace ya unos años) es el templo indie por excelencia, el barco que sigue resistiendo al empuje de la música para mayorías con una programación de un gusto exquisito y siempre buscando el buen trato y la diferencia. Eso es lo que le ha llevado a ser una de las salas más reputadas del panorama nacional.

Al principio de la calle Boggiero, está la sala de mayor capacidad que hay en Zaragoza, la Oasis. Por ella, sin temor dejarse a ninguna, han pasado todas las estrellas de la música nacional y buena parte de la escena internacional. Con un imán indudable por su situación y su peculiar distribución, la sala Oasis es, a día de hoy, un lugar de reválida musical para grupos que ya están despuntando.

La ley seca, Utopía, Creedence...

Un poco más alejada del centro, en la calle Sevilla, sigue en pie un reducto del rock, pequeño en capacidad, pero que es el hogar de muchos conciertos de un género que cada vez lucha más por multiplicar su espacio en la programación. La ley seca cuenta con una gran fortaleza, el amante del rock sabe que vaya el día que vaya va a encontrar una propuesta que puede encajar en sus gustos.

En la denominada placita del rock and roll, la plaza San Lamberto, resiste la sala Creedence, un lugar alternativo con especial predilección por los sonidos duros que convive con otras propuestas culturales que le dan color al lugar.

La sala Moliner 7 (el nombre es su dirección como habrán imaginado) cogió el relevo en el local de La lata de bombillas y poco a poco ha ido cogiendo velocidad de crucero con una programación con cabida especialmente para las propuestas autóctonas pero que permite darle un toque de calidez al espacio que también acoge otras disciplinas culturales.

Triángulo de Amor Bizarro, en La Lata de Bombillas. / JAIME ORIZ

Aunque a priori pueda no parecerlo, la sala Z, con su capacidad para 220 personas, es uno de los lugares con más aforo para la música en vivo en Zaragoza. Obviamente, no podía ser de otra manera dada su idiosincracia, la sala acoge fundamentalmente conciertos rock, incluso alguno heavy, aunque no se cierra la puerta a otros sonidos. En los últimos tiempos está siendo un buen refugio para grupos internacionales que visitan la ciudad.

Zaragoza goza con una 'resistencia' de rock duro y heavy digna de mención y si de ese tipo de música en directo hablamos hay que fijarse en el pub Utopía, abierto desde 1981 en la calle Luis Valle 17-19.Una sala de conciertos especializada en hard rock y metal.

Y entre tanta sala una que no lo es, pero que programa conciertos. No es un acertijo, es el centro social Arrebato (calle Palafox) que, con un horario tempranero (precisamente para evitar las molestias al vecindario) suele reunir a bandas alternativas que tienen difícil acomodo en otros escenarios. Sin duda, es una apuesta por una experiencia única.

El corazón verde y La Campana

El corazón verde está situado en la calle África 8, en el barrio de Torrero, a orillas del Canal Imperial de Aragón, junto al embarcadero de Torrero y frente al Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza. Ofrece una programación variada que incluye conciertos en directo de artistas nacionales e internacionales, sesiones de vermú, talleres, cine de terror en invierno, presentaciones culturales y DJ’s.

La Campana Underground, en la calle Prudencio, apuesta por un ambiente alternativo en el que lo comercial se podría decir que no tiene cabida. Sus conciertos están impregnados de una atmósfera especial que está relacionada con el lugar que un día fue La campana de los perdidos. Además, en la calle Colón, 16, se ha sumado al 'baile' la sala El Roze, una nueva sala de conciertos orientada a la música urbana para los públicos más jóvenes.

A todas estas hay que añadir los teatros de la ciudad que también abren sus puertas a la música en vivo como el Teatro de las Esquinas, Arbolé y el Teatro de la Estación. Ah, y El refugio del crápula que, si bien sigue una línea principalmente de humor, también tiene hueco para la música en directo. Y, aunque últimamente está más parada en cuanto a música en directo, también hay que mencionar a Lo Intento, ubicada en el barrio de Las Fuentes, en la calle Florentino Ballesteros 25, en Zaragoza.