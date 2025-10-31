Eva Ugarte y Manuel Gómez Pereira conversarán sobre 'La cena' en otra edición de La buena estrella

El lunes 3 de noviembre, Eva Ugarte y Manuel Gómez Pereira centrarán la sesión 250 de La buena estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza. El acto se celebrará a las 19.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad y será moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.

El encuentro girará sobre 'La Cena', una comedia dirigida por Gómez Pereira, basada en la función 'La cena de los generales', de José Luis Alonso de Santos. En ella Eva Ugarte interpreta el personaje de Luchi, al lado de otros actores como Mario Casas, Alberto Sanjuán, Asier Etxeandía, Óscar Lasarte o Lena Hernández.

La película, presentada en el Festival de San Sebastián y estrenada en las salas el 17 de octubre, ha recibido una acogida crítica y comercial muy favorable y se ha consolidado como una de las películas españolas más relevantes de 2025.

La trama de 'La Cena' arranca dos semanas después de la Guerra Civil, cuando Francisco Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se cuece algo más que un menú. La fuga está servida.

Manuel Gómez Pereira es uno de los grandes cineastas españoles desde la década de los 90, responsable de comedias de tanta pegada popular como 'Salsa rosa', '¿Por qué dicen amor cuando quieren decir sexo?', 'Todos los hombres sois iguales' o 'El amor perjudica seriamente la salud'.

Eva Ugarte, una de las actrices españolas más sobresalientes de los últimos años, ha brillado en televisión como 'Velvet', 'Bajo sospecha', 'Mira lo que has hecho' o 'Madres', y cine 'Embarazados', 'Gente que viene y bah', 'Por los pelos', 'Mamá o papá' o 'Bajo terapia', revelando un gran talento cómico y multitud de registros interpretativos. Por su trabajo en 'Mira lo que has hecho' —que interpretó junto a Berto Romero— fue nominada a los Premios Feroz a la mejor actriz de series en 2019 y 2020.