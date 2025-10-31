Katherine Neville diserta sobre arte y memoria en Ocultura

Con el sugerente título de 'Recuerdos del futuro: el arte y la memoria', Katherine Neville, la autora de varios 'best sellers' recibida casi como una estrella, le ha regalado al medio millar de personas asistentes (aforo completo) una reflexión en voz alta (con la ayuda de la intérprete) sobre cómo se construyen las imágenes en la memoria y cómo eso contribuye definitivamente a la imaginación.

Ha sido en la clausura de la octava edición del Encuentro Internacional de Ocultura que se ha celebrado desde el miércoles hasta este viernes en el salón de actos de la sede central de la Caja Rural de Aragón en Zaragoza. Un acto en el que ha estado acompañada por el director de la cita, Javier Sierra.

Con 'El ocho' despertó la fascinación en el mundo y curiosamente tenía mucho que ver con el tema que se ha abordado este año en Ocultura. En ella ya dejó entrever su pasión por los misterios del arte, territorio que siguió explorando en obras como 'El círculo mágico' o 'El fuego'. Además, según ha revelado durante su intervención, la escritora norteamericana, muy amiga de Javier Sierra quien ha mostrado su admiración hacia ella en repetidas ocasiones, prepara una nueva novela sobre pintores y sus arcanos.

Segunda participación

La escritora, que asistía por segunda vez al encuentro Ocultura (participó también en la primera edición celebrada en Zaragoza aunque en aquella ocasión lo hizo a través de un vídeo) ha dejado clara su admiración por Goya y por lo que se esconde detrás de cada una de las pinturas. Si bien también ha señalado que hay que diferenciar las diferentes etapas del artistas, sí ha indicado que la primera que le impactó fue 'Saturno devorando a su hijo'.

La de Katherine Neville ha sido la última sesión de una nueva edición de Ocultura que ha vuelto a ser un gran éxito de público ya que todas las sesiones han colgado el cartel de aforo completo (el salón de actos cuenta con una capacidad de 500 personas) y, además, ha servido para debatir sobre qué hay detrás del arte y los artistas con especial mirada a Goya en el camino hacia su bicentenario que se celebrara en 2028.

Antes que Neville, la última jornada ha vuelto a tener una completa agenda ya que a la visita organizada por la mañana a la exposición de Goya en la Aljafería, se ha unido a primera hora de la tarde, la grabación en directo del programa 'Espacio en blanco' de Radio Nacional de España.

Justo antes de la intervención de Katherine Neville, ha sido el turno de Clara Tahoces, una de las últimas descendientes de la IX Duquesa de Osuna que retrató Goya (y para quien pintó sus aquelarres) que ha desvelado las claves brujeriles de la pintura del genio de Fuendetodos en su conferencia 'Las brujas de Goya'.