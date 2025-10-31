María Gómez y Patiño publica su primera novela, ‘Luciérnagas en la Toscana’: “Escribir no solamente es contar y narrar, es una permanente introspección”

La primera novela de María Gómez y Patiño se publica este mes de noviembre y estará disponible desde el martes, 4 de noviembre, en Amazon, tanto en formato papel como electrónico. Sus páginas conforman una obra profundamente emocional que entrelaza memoria, pasado y belleza.

‘Luciérnagas en la Toscana’ recorre el viaje desde el viejo desván familiar de Mercedes, la protagonista y narradora, donde los recuerdos le asaltan en forma de papeles inéditos, y que termina en la soledad de una pequeña casa de la Toscana italiana, el lugar en el cual la escritora terminó, hace apenas un año, de completar este texto.

“Las luciérnagas son un fenómeno natural que está relacionado con el amor porque cuando se iluminan es porque el macho y la hembra se están buscando y producen esa luz para localizarse”, porque esta novela, según su autora, es una doble historia de amor que se desarrolla entre el País Vasco y la Toscana. María Gómez la describe como una “metanovela” en la que se trenzan tres historias: la de novela inédita que encuentra la narradora, la propia novela en el presente y los recuerdos de otra época que evoca la primera novela. Así, se mantiene la narración en un continuo vaivén entre presente y pasado, entre el recuerdo y la realidad presente.

Un juego literario que une diferentes formas de narrar y que traslada al tiempo de la posguerra española. “Para la gente que lo vivió es una forma de recuperar recuerdos, pero para la gente que no lo vivió es descubrir cosas que ni sabía que existían”, reflexiona Gómez acerca del tiempo histórico de su novela. Además, ese vistazo al pasado tiene un marco geográfico singular y con circunstancias sociopolíticas específicas durante ese tiempo: “La novela originaria, la del hallazgo, transcurre en el País Vasco, con lo cual también está ofreciendo una realidad que es distinta a la de otros lugares, y en ese sentido me parece muy enriquecedor para la gente que no ha conocido este ambiente”.

Dar luz y voz a la mujeres de otro tiempo

María Gómez y Patiño es doctora en Ciencias de la Información y ha dedicado su vida profesional a la docencia universitaria y la investigación. “Ahora es cuando tengo tiempo para hacer una novela”, reconoce Gómez. Cambia de formato, pero mantiene el nexo con sus anteriores libros de relatos –‘Sola en Oriente’ (2018), y ‘Relatangos’ (2023)-, por medio de la figura de la narradora, que siempre es Mercedes.

Y con voz de mujer, la misma que ha buscado Gómez en muchos de sus trabajos académicos, realiza esta recuperación del tono femenino de un tiempo pretérito: “Es dar voz a las mujeres que vivieron esa época de la posguerra y también una forma de confrontar la realidad y dejar que ellas hablen”.

Portada y contraportada de 'Luciérnagas en la Toscana', con los óleos de María Gómez y Patiño / María Gómez

La necesidad creativa y comunicativa de María Gómez y Patiño aflora a través de la pintura y la literatura y en ‘Luciérnagas en la Toscana’ sintetiza ambas disciplinas: “La contraportada también tiene un óleo pintado por mí; por tanto, hay uno en portada, con un diseño más retro, y luego, el de la contraportada ya es un diseño absolutamente convencional”, detalla Gómez.

Siempre una historia en la trastienda

“Escribir no solamente es contar y narrar, sino que también estás haciendo una especie de permanente introspección y todo eso también hay que cerrarlo”, expone Gómez cuando habla de su proceso de creación literaria y si en el futuro habrá más novelas. “Depende de los lectores, si se acoge bien, obviamente, eso te estimula para seguir escribiendo y eso sería lo que me gustaría que pasara”, admite ilusionada María Gómez a la vez que asegura que, en este momento, está centrada en ver crecer este libro que, para ella, se asemeja a “un bebé, que nace y va a tener su propia vida”.

Pese a ese deseo de vivir el presente, no rehúye un nuevo reto literario y admite que “siempre hay algo en la trastienda”. Hasta entonces, la autora nos emplaza a adentrarnos en estas páginas dedicadas a lectoras y lectores que buscan historias auténticas.