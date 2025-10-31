Reconocimiento nacional a La lata de bombillas: "Nunca se habían vendido tantas entradas y no dejan de cerrar salas"

La lata de bombillas, el proyecto personal de Javier Benito que, con mucha cabezonería, trabajo, tesón, esfuerzo y apertura de mentes, acaba de cumplir 25 años siendo parte imprescindible del ecosistema musical de Zaragoza... y también de España. Así lo ha reconocido el BIME de Bilbao en la edición de este año ya que le ha reconocido a la sala con el premio Aúpa de Espacio de Música en Directo. Un galardón que recogió el propio Javier Benito este jueves en la ciudad vasca.

El gerente de la sala ha querido aprovechar este reconocimiento para, a través de sus redes sociales, reivindicar las salas y alertar del momento actual: "Más allá de lo que significa a nivel personal, después de tantos años de trabajo y esfuerzo, me parece un reconocimiento muy importante por lo que representa. Que una feria tan importante y con proyección internacional se fije en nosotros y valore la trayectoria de una sala de Zaragoza con un aforo de apenas cien personas es digno de reseñar y agradecer", asegura antes de proseguir: "Estamos en un momento paradójico. Nunca antes se habían vendido tantísimas entradas y a precios tan altos como ahora. Pero eso sucede en lo macro, es decir, en los grandes eventos, festivales, arenas... Y, al mismo tiempo, no dejan de publicarse noticias acerca de cierres de salas en España y en Europa axfixiadas por el incremento de los costes y la presión inmobiliaria", denuncia en voz alta.

Espacios culturales "imprescindibles"

Por eso, explica Javier Benito es "tan importante éste reconocimiento, más aún viniendo de donde viene. Así que me gustaría compartirlo, como dije en la ceremonia, con todos mis compañeros de Aragón en Vivo, de ACCES, la asociación estatal, y LIVE DMA, la europea, a las que pertenecemos. Pero también con los de ASACC (Catalunya), Kultura Live (Euskadi), las salas de Navarra y las de otros territorios que no pertenecen a ACCES y a los que invito a unirse y a trabajar codo con codo para seguir avanzando en el reconocimiento de las salas de música como espacios culturales vitales e imprescindibles. Enhorabuena también al resto de reconocidos".

Finalmente, Benito se acuerda de quienes le han acompañado en esta aventura: "Y por supuesto agradecer a todos los que me han acompañado y ayudado a lo largo de todos estos años y han sido y han hecho Lata. Trabajadores, artistas y público. Seguiremos trabajando semana a semana para ofreceros lo mejor. Empezando por esta misma noche. Aúpa la música en vivo!".