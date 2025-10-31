Ruth Lorenzo "reconecta con el rock" y anuncia parada en Zaragoza

Ruth Lorenzo presenta nuevo disco, 'Blacksheep', para "reconectar con la música rock". Junto a una banda formada por Nando Robles, David Lozano, Sergio Bernal, y Ricardo Ruiz, la artista publica un disco compuesto por once canciones en inglés con las que hará una gira de salas por España, que tendrá parada en Zaragoza.

Con la producción de Emilio Esteban, la propia Ruth Lorenzo, el ingeniero de sonido, Rafa Sardina, la mezcla y master de Sylvia Massy y la dirección artística de Nicolás Martínez de la Fuente, reconocido por su trabajo con iconos como Madonna, Snoop Dogg, Rihanna y Dua Lipa, Blacksheep de Ruth, consigue una combinación de rock clásico con elementos contemporáneos.

El álbum abre con 'I Hate My Life', un canon vocal con el mantra 'I hate my life right now', con un coro de adolescentes de la fundación Alice Cooper Solid Rock Teen Center y la bendición, supervisión y aprobación del propio Cooper, para simbolizar lo que es estar en un lugar al que no perteneces y el odio que sientes en el estado en el que te encuentras. 'Sticks and Stones' es el canto a la rebeldía que hace frente a la opresión que ejercen ciertos estamentos religiosos y sociales coartando el instinto liberador, y es que "no habrá piedra que me pueda quebrar", rememorando aquellas mujeres apaleadas por no seguir las normas establecidas.

El siguiente tema, 'The Game' representa la superación con la fuerza necesaria de enfrentarse al abuso de poder y defender que no le pase a nadie más. Una canción donde aparece una sección de cuerdas, uno de los elementos clave y representativos del álbum.

Atrevida y rebelde

Sentirse cómodo en tu propia piel es el objetivo de la atrevida, rebelde y poco convencional, 'Hey', la canción más punk del disco que habla de cuando alguien es juzgado cuando realmente los que juzgan y critican simplemente lo hacen porque les gustaría hacer eso que juzgan y critican.

Una canción importante en Blacksheep es la balada blues de 'Cry'. Un género clave para hablar de amor en el rock, porque la aceptación de la pérdida y el dolor para reconquistar tu lugar es la clave para avanzar.

'Road Rage' es la canción pasivo-agresiva del disco, grabada con orquesta y cierta connotación dark. Así, continua con 'Don't Break My Heart', con un inicio vulnerable y un desarrollo que estalla hasta convertirse en una explosión de rabia controlada y poesía desgarrada con producción poderosa y dinámica dramática.

'Dirty Love' abre con un riff de guitarra, con hooks memorables y una voz empoderada e inimitable. Es una declaración de guerra contra el amor tóxico. Con el sonido de la grabación de unas campanas gigantes y replicantes, 'Bad Blood' habla de estar enganchado en una situación tóxica que sabes que no te conviene.

'The Night After Tonight' es la canción que conectó a la banda cuando se conocieron y la primera que compusieron, en un momento en el que todos estaban pasando una racha oscura. Fue el detonante del proceso compositivo, y la única con una guitarra acústica de 12 cuerdas.

El disco cierra con 'Carry Me Home', habla de haber encontrado tu lugar, la comunidad que te comprende y tu familia, que puede que no sea con la que naces si no la que eliges seguir en camino.

Cómo comprar las entradas

La gira de 'Blacksheep' comenzará el 20 de febrero en la Sala 16 Toneladas, de Valencia, tras este concierto seguira el 26 de febrero en la Sala Trinchera de Málaga, el 13 de marzo en La casa del loco de Zaragoza, el 20 de marzo en la Sala Acapulco de Gijón, el 10 de abril en la Sala Aliatar de Granada, el 11 de abril en la Sala Impala 2 de Córdoba, el 18 de abril en Círculo de Toledo en Toledo y el 24 de abril en la Sala Mamba de Murcia. Las entradas están a la venta en https://www.tixxlab.com/