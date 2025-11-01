Los aragoneses de la banda EFFE lanzan su álbum en directo 'X Años de un Trago'

La banda aragonesa EFFE celebra su trayectoria con el lanzamiento de 'X Años de un Trago', un disco grabado en directo en el frontón del barrio turolense de San Julián el pasado 26 de octubre de 2024 y que recoge la esencia de una década sobre los escenarios, condensando la fuerza, la crudeza y la autenticidad que siempre han caracterizado a la formación. De este trabajo se van a editar para la venta, en principio, 500 ejemplares.

Fundada en Teruel, EFFE ha sabido hacerse un hueco en la escena del rock estatal gracias a su honestidad y un sonido contundente que bebe de la tradición del rock urbano y callejero, pero con identidad propia. A lo largo de estos años han compartido escenario con referentes del género y han construido una base fiel de seguidores que reconocen en sus letras un grito directo, sincero y cercano. Según relata Gustavo Ramos, batería del grupo, 'X Años de un Trago' no es solo un disco en vivo, es un homenaje a su público y a todos los músicos y amigos que han acompañado a EFFE en el camino.

Para ello, el álbum cuenta con colaboraciones especiales que aportan matices únicos a las canciones, reforzando la idea de comunidad y hermandad que siempre ha acompañado al grupo. Voces y guitarras de artistas cómplices del viaje enriquecen el repertorio, convirtiendo el concierto en una celebración coral del rock.

Colaboraciones del rock nacional

En el disco participan Frankcho Gallego, Jorge Kapi (Azero), Alberto Arnau (Abismo), Chema Mangas (ex EFFE), Quini Ruano (Benito Kamelas), Kutxi Romero (Marea), y Jerry Erro (Cuatro madres). Se grabó el 26 de octubre de 2024 en el frontón del barrio de San Julián, después de que la lluvia impidiese grabar este concierto previsto en la Plaza del Seminario en las dos ocasiones anteriores.

Para Rubén Fernández, Bajo de la banda EFFE, el lanzamiento del nuevo disco supone un paso más en la consolidación de EFFE como una de las bandas con más personalidad del panorama actual, y una muestra de que el rock sigue vivo, enérgico y necesario. Que el nuevo disco en directo vea la luz ha sido una tarea titánica, ha señalado el bajo de la banda.

"Para un grupo como nosotros que lo gestionamos todo, que no tenemos una oficina que te haga absolutamente nada, hablar con unos, hablar con otros, organizar la agenda de toda la gente que vino sin cobrar nada ha sido una tarea titánica", según Fernández.

Con ese concierto, EFFE quiso poner un broche de oro a estos primeros 10 años en Teruel, ciudad que les ha visto nacer y crecer y que siempre han llevado por bandera por toda España en sus actuaciones. Así que con 'X Años de un Trago', EFFE brinda por el pasado, el presente y el futuro de su música, invitando a todos a sumarse a este viaje sonoro que solo se entiende con el volumen al máximo y el corazón abierto.