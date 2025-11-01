El regalo sorpresa de Javier Sierra a Katherine Neville para cerrar un "círculo mágico"

La escritora Katherine Neville ha sido estos días la estrella del encuentro internacional Ocultura que precisamente clausuró este viernes con una conferencia celebrada en la sede central de Caja Rural de Aragón de Zaragoza acompañada del director de la cita, Javier Sierra. Y en el tramo final de su ponencia, ante un auditorio lleno (más de 500 personas), se vivió un momento mágico de la mano de los dos protagonistas.

El turolense Javier Sierra, patriota de su ciudad por todo el mundo, sorprendió a la escritora con un regalo muy especial, un libro, 'La soledad de Isabel0, escritor por Fabiola Hernández, que cuenta la historia de los Amantes de Teruel desde el punto de vista femenino. De esta obra, presentada en abril de 2024, solo se editaron 14 ejemplares (es bilingüe, español e inglés), con una intención muy clara, que se convirtiera en un "libro viajero". Es decir, se entregó a 14 personalidades y el objetivo es que fuera pasando de mano en mano recorriendo el mundo.

La historia increíble que hay detrás

Pero el regalo de Javier Sierra tiene una historia increíble detrás, tal y como relató el propio escritor: "Al día siguiente de que me lo regalara, viajé a Turquía y se lo di a una embajadora allí. Al día siguiente, la enviaron de nuevo a su país, Panamá, y allí ella se lo entregó a un grupo de lectoras de ese país", comenzó relatando Sierra. Esas mujeres participaron en un congreso en ese país donde conocieron a José Luis Corral al que le entregaron el libro que este a su vez le dio a Javier Sierra. "Pero yo ya me sé la leyenda de los Amantes de Teruel", dijo Sierra.

Por eso, le dijo Sierra a Neville, "el ejemplar número uno de esos 14 únicos que se editaron te lo entregó a ti para que conozcas esa leyenda y para que lo pases a quien tu quieras para que el libro siga viajando", para después dirigirse al público y señalar que se cerraba así un "círculo mágico".