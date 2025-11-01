El escultor zaragozano Alberto Gómez Ascaso recibe la Medalla de Escultura de la AEPE

La Asociación Española de Pintores y Escultores ha entregado al escultor zaragozano Alberto Gómez Ascaso la Medalla de Escultura Mariano Benlliure y Gil, en el marco del 92º Salón de Otoño, una tradición artística esta de los salones de otoño que radica en el París decimonónico y que en Madrid vienen organizándose por la Asociación Española de Pintores y Escultores desde 1915..

El evento, organizado por esta asociación centenaria, se desarrolló en una gran gala del arte que tuvo lugar en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro de Madrid, durante la inauguración de la exposición de las obras seleccionadas que se podrá visitar hasta el próximo domingo 23 de noviembre.

Para el escultor zaragozano este es un gran honor que pone en valor la carrera del artista y se siente especialmente honrado con esta distinción que conecta con toda la tradición artística europea.

Gómez Ascaso, cuyas esculturas están presentes en las calles de Zaragoza y Aragón, como es el caso de su conjunto escultórico 'Complicidad' ubicado en la Gran Vía zaragozana o 'Mujer con manto azul' en la plaza de España, presenta un amplio currículum con exposiciones en diversos lugares de España y en otros países europeos.

La obra 'Pudor y deseo' de Gómez Ascaso por la que ha sido galardonado por la AEPE / S. E.

La obra presentada por Gómez Ascaso en esta ocasión, 'Pudor y deseo', realizada en su taller de Zaragoza recientemente, muestra la evolución del artista en los últimos años mediante dos figuras femeninas relacionadas entre sí.

La última exposición individual del escultor tuvo lugar en Madrid el pasado verano, continuando el recorrido realizado con sus esculturas en ciudades europeas como París o Bruselas y en diferentes lugares de España. En Zaragoza, su última exposición fue en la plaza de España con sus figuras de gran tamaño en 2014, como una continuación de la magnífica muestra que tuvo lugar en la Lonja en 2013, de modo que el público zaragozano no ha tenido ocasión de contemplar las últimas obras como esta, seleccionada y premiada por el jurado del 92 Salón de Otoño de 2025.