La 'best seller' Katherine Neville desvela su novela favorita y tiene que ver con Zaragoza

Katherine Neville, la autora de ‘El ocho’, uno de los mayores ‘best sellers’ de la historia de la literatura ha estado en Zaragoza esta semana participando en el encuentro internacional Ocultura (donde recibió un emotivo regalo) dirigido por Javier Sierra donde habló sobre “la memoria, el arte y todo tipo de cosas fascinantes que están pasando”.

Pero la escritora, además, ha tenido una agenda repleta en la capital aragonesa ya que ha estado buena parte de la semana en ella. Durante estos días, ha visitado a la Virgen del Pilar y, como ella misma relata, ha conocido “todo tipos de cosas mágicas que han ocurrido y descubrimos al entrar en la basílica y que yo no conocía”.

Además, Neville ha revelado que Zaragoza está muy presente en su vida porque su “novela favorita de todos los tiempos es ‘Manuscrito encontrado en Zaragoza'”, aunque, tal y como explica a continuación con una sonrisa, “no se encontró aquí”.

La escritora ha sido recibida como una estrella en la ciudad: “Todo el mundo está muy emocionado de que esté aquí porque hacía muchos años que no venía a España a hablar sobre mis libros. Todo el mundo se me acerca, me abraza y me hace sentir muy bien. Así que estoy muy feliz”, concluye en una publicación subida a las redes sociales de la Fundación Caja Rural de Aragón.