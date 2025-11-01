‘Quemarlo todo’, de Miguel Casanova, se corona en el Festival de Fuentes

El cortometraje ‘Quemarlo todo’, dirigido por Miguel Casanova, ha sido el gran ganador de la 29ª edición del Festival de Cine de Fuentes de Ebro, al alzarse con el Premio al Mejor Cortometraje Aragonés, además de otros galardones como Mejor Guión o Mejor Actor de Reparto.

La gala de clausura, presentada por Jesús Nadador, ha puesto el broche final este sábado, 1 de noviembre, a una semana dedicada al cine aragonés con la entrega de los premios de las secciones oficiales y del Premio Valores Humanos José Couso / Julio A. Parrado, que este año ha reconocido la labor del cineasta palestino Kayed Hammad.

Durante el acto se ha rendido además homenaje a la actriz Fiorella Faltoyano, en reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas en el cine, el teatro y la televisión. Para ella, este galardón es “un regalo” y recibirlo en un festival como este, al que acuden jóvenes que empiezan, “es un motivo para estar todavía más feliz”. “No lo valoro menos que si me dieran un Goya. Es una alegría”, ha dicho Faltoyano.

17 minutos de intriga para 'Quemarlo todo'

El cortometraje ‘Quemarlo todo’, de Miguel Casanova, ha obtenido un total de seis reconocimientos, entre los que se han encontrado el premio a Mejor Guión; Mejor Dirección de Producción, para Camino Ivars y Sofía P. Jordán; Mejor Música Original, para Sergio Jiménez Lacima y Tomás Santibáñez Bustos; Mejor Actor de Reparto, para Guillem Barbosa, y Mejores Efectos Especiales para Nyumad Action Movie Services y Twin Pines.

El corto ganador es un 'thriller' que condesa la historia de una noche para un grupo de amigos. Liderados por Mireya, por las noches juegan a ser justos, pero no siempre se respetan las normas o las jerarquías y esa noche el liderazgo de la protagonista será puesto a prueba.

A esta obra le han seguido ‘Solo Kim’, de Diego Herrero y Javier Prieto de Paula, que ha obtenido el Premio del Público, entregado por el socio del festival y vecino de Fuentes de Ebro Jorge Moreno. Además de los reconocimientos a Mejor Montaje para Juliana Montañés, Mejor Actor Protagonista por la actuación de Kim Cabral y Mejor Cartel para Diego Herrero.

Fiorella Faltoyano ha recibido un homenaje en Fuentes. / JAVIER ROMEO

Por otro lado, ‘Te dejo el mar’, de Alfredo Andreu, se ha hecho con los premios a Mejor Dirección y Mejor Actriz Protagonista para Consuelo Trujillo, mientras que el Premio al Mejor Documental ha recaído en ‘Borau y el cine’, de Germán Roda.

El palmarés se ha completado con los siguientes galardones: Mejor Fotografía para Sheila Rodríguez por ‘Y vuelvo a mirar al cielo’; Mejor Actriz de Reparto para Laura Torrijos por ‘D.I.T.’; Mejor Dirección de Arte para Iris Ocampo por ‘Cuando llega el frío’; Mejor Vestuario para José Antonio Martín por ese mismo título, Mejor Maquillaje y Peluquería para Leticia Gómez por ‘Puedes tú solito’, y Mejor Sonido para Eloy Rodríguez por ‘D.I.T.’.

Homenaje a David Lynch y a Fiorella Faltoyano

La gala, celebrada en el Cine de Fuentes de Ebro, ha contado con las actuaciones musicales de Silvia Solans y Juan Miguel Mazón, quienes han homenajeado al cineasta David Lynch, fallecido a principios de este año.

A esta cita del séptimo arte han acudido Pedro Olloqui, director general de Cultura del Gobierno de Aragón; Charo Lázaro, presidenta del Área de Cultura de la Diputación de Zaragoza; María Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro; Natalia Martínez, jefa de Contenidos y Nuevos Proyectos Audiovisuales de Aragón TV, y José Antonio Aguilar, director del festival.

Al respecto, Aguilar ha destacado el “gran respaldo del público y la consolidación del certamen dentro del panorama audiovisual aragonés y nacional” como principales conclusiones de esta 29ª edición. Según ha señalado, el festival “ha sabido mantener su esencia” y seguir creciendo gracias al compromiso del público así como a una programación que “no teme abordar películas necesarias, capaces de remover emociones y despertar pensamiento crítico”.

El director del festival ha subrayado también la importancia de seguir apostando por un cine que “levante la pasión y la emoción”, valores que definen la trayectoria de esta cita cinematográfica desde sus inicios.

Respecto a los homenajes y reconocimientos, Aguilar ha explicado que la elección de David Lynch como inspiración para esta edición se debe a la huella que el cineasta ha dejado “en la emoción y en la estética del cine contemporáneo”.

Con esta cita, el Festival de Cine de Fuentes de Ebro, declarado Actividad de Interés Turístico de Aragón, ha cerrado una edición en la que se ha rendido homenaje a la actriz Fiorella Faltoyano y al cineasta Kayed Hammad, además de ofrecer una programación que ha incluido el Día del Cine Español Extendido, una jornada de solidaridad con el pueblo palestino y la entrega de los Premios Panorama al equipo de ‘Cariñena. Vino del mar’.