Los artistas emergentes de Aragón exhibirán sus obras el próximo fin de semana en la feria Saraqusta

La Feria de Arte Saraqusta celebra el 8 y el 9 de noviembre una tercera edición con la que 22 artistas emergentes de Aragón expondrán su trabajo y mostrarán su talento en la antigua fábrica ubicada en la calle San Pablo, 59, de Zaragoza.

La organización de la feria, a cargo de Bloggers Saraqusta, ha informado en una nota de prensa de su nueva entrega, para la que cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, a través del IAACC Pablo Serrano y la Universidad San Jorge.

Concretamente, la feria de arte Saraqusta ofrece un espacio en el que artistas emergentes tienen la oportunidad de exponer su trabajo y darlo a conocer al público, que podrá acceder al espacio con entrada libre.

Durante la feria, la antigua fábrica de San Pablo se convierte en una gran galería de arte de 300 metros cuadrados donde exponen 22 artistas a concurso, además de contar como invitados con los dos ganadores de la pasada edición, la pintora Crisantelma (premio del público) y la ceramista Malia (ganadora del jurado).

Todos los participantes en la feria son aragoneses o llevan tiempo afincados en la Comunidad y pertenecen a diferentes disciplinas, como la escultura, la pintura, la ilustración o la fotografía, entre otras.

Durante la feria habrá además, varias actividades complementarias, pues el sábado (12.00 horas) se celebrará un taller de grabado botánico con Nieves Castillo, a las 17.30 horas, otro de creación de fanzines con Isabel Serrano y media hora más tarde será el momento del arte infantil y el pintacaras del Espacio Boteral.

Ya el domingo, a las 11.30 horas, se desarrollará un taller familiar de manualidades con Lorena Pueyo y, por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará la entrega de premios.

Los artistas podrán aprovechar para vender sus obras o recibir encargos, además de realizar talleres o charlas sobre su actividad, y se elegirán dos ganadores, del jurado y del público.

El ganador del jurado expondrá durante un mes en el Espacio Recoveco de la sede la Universidad San Jorge, en la plaza Santa Cruz, y el del público mostrará una de sus obras en el IAACC Pablo Serrano.

El sábado, la feria abrirá de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo tendrá un horario idéntico por la mañana y de 17.00 a 20.00 horas, por la tarde.