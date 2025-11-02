'La Fille mal gardée' del Royal Ballet danzará de Londres a Zaragoza en directo

La encantadora obra clásica de Frederick Ashton, 'La Fille mal gardée', del Royal Ballet se emitirá en vivo y en directo a Zaragoza, única localidad de Aragón que lo retransmite. Será este miércoles, 5 de noviembre, a las 20.15 horas (hora de España), vía satélite desde el Covent Garden londinense a Sala Cervantes.

Los bailarines principales del Royal Ballet, Francesca Hayward y Marcelino Sambè, interpretan los papeles de Lise y Colas, respectivamente. Inspirada en el ballet francés de Jean Dauberval, la versión de Ashton captura la esencia de la campiña inglesa, con travesuras cómicas y una energía exuberante.

Una obra perfecta para dejarse llevar por la felicidad pastoral de esta afectuosa representación de la vida en el pueblo y su virtuosa coreografía, combinada con la partitura de Ferdinand Hérold y los diseños de Osbert Lancaster. Un ballet de pura perfección.

Una historia de amor que derrite el corazón

Lise, hija única de la viuda Simone, está enamorada del joven granjero Colas, pero su madre tiene proyectos mucho más ambiciosos para ella. Simone espera casarla con Alain, hijo del potentado Thomas. Decidida a casarse con Colas y no con Alain, Lise se las arregla para escapar a los planes de su madre.

Cartel de la obra que se retrasmitirá en la Sala Cervantes el próximo día 5 de noviembre / Versión Digital

Este entrañable retrato de la vida campestre, combina una jovialidad exuberante con una coreografía asombrosamente creativa. Sin duda, una carta de amor de Ashton a la Inglaterra rural.

Rebosante de humor e inventiva coreográfica, el ballet se estrenó en Covent Garden el 28 de enero de 1960, se convirtió instantáneamente en un clásico popular del repertorio del Royal Ballet.

La emisión de 120 minutos también se podrá disfrutar en más 100 de cines de más de 90 localidades de España, gracias a la distribución de Versión Digital, y 1500 salas de 50 países.