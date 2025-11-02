Llorenç Barber y Montserrat Palacios ofrecen un concierto con campanas y objetos cotidianos

El músico Llorenç Barber; y la cantante Montserrat Palacios ofrecen este lunes, 3 de noviembre, el concierto 'Transmutar el aire', que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas, en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

Este concierto forma parte del XVI Festival de Música y Cultura Contemporánea y los asistentes podrán escuchar música producida con campanas y objetos cotidianos. Ambos desarrollan un lenguaje musical basado en las resonancias del entorno, dando lugar a propuestas únicas y muy originales.

Con más de 50 años de trayectoria, y habiendo formado parte de la programación inaugural del Auditorio en 1994, Llorenç Barber se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte sonoro en Europa.

Por su parte, Montserrat Palacios, una de las voces más originales de España, es antropóloga sonora y experta en técnicas vocales extendidas, explorando texturas, timbres y registros que abarcan más de cuatro octavas.

Ambos se han consolidado como alquimistas sonoros dentro y fuera de nuestro país, una alquimia que pondrán en práctica por primera vez de forma conjunta en el Auditorio de Zaragoza.