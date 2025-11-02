Víctor Jiménez (LaMov): "En España formamos a bailarines que se tienen que ir fuera; estamos tirando el dinero"

Ha llovido mucho desde que en 2005 se disolvió el Ballet de Zaragoza. El cierre puso fin al que en su día fue el único ballet municipal de España, toda una institución cultural que ayudó a consolidar a la capital aragonesa como una ciudad de danza. Este sello, sin embargo, ya lo había empezado a grabar a fuego la gran María de Ávila, impulsora fundamental de ese ballet y maestra en su academia de figuras muy relevantes como Arantxa Argüelles o Víctor Ullate. El gran hueco que dejó el Ballet de Zaragoza en 2005 lo llenó como pudo la compañía de Miguel Ángel Berna, que fue compañía residente del ayuntamiento hasta 2015.

Después de diez años de parálisis y entumecimiento, el testigo lo ha cogido ahora la compañía aragonesa LaMov, que en este tiempo ha mantenido viva la llama de la danza en la ciudad. De hecho, el ballet dirigido y fundado en 2008 por Víctor Jiménez es actualmente el principal embajador de la danza aragonesa tras el adiós a los escenarios de Berna.

La nueva residencia de LaMov supone sobre todo una garantía de futuro para la compañía aragonesa. «Es un sueño cumplido desde que llegué a Zaragoza en 2008», asegura Víctor Jiménez. «Al menos, vemos que las instituciones quieren que la compañía continúe, y eso es muy importante para nosotros», añade el que fuera discípulo y bailarín principal de Ullate.

El cuerpo de baile de LaMov en su sala de ensayo / MIGUEL ANGEL GRACIA

La residencia estará dotada con 81.250 euros anuales, un apoyo que permitirá dar tranquilidad a las cuentas de la compañía. «Podremos estar algunos meses sin esa presión de tener que actuar para recibir ingresos», reconoce Jiménez, que subraya que llevan «17 años seguidos viviendo de nuestras giras».

La ayuda económica también permitirá que LaMov pueda afrontar espectáculos más ambiciosos y sentar las bases para retener el talento que surge del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de la calle Domingo Miral. «Vivimos un momento complicado. En España no hay un apoyo real a la danza y la gente acaba yéndose fuera. La temporada pasada tenía una chica y un chico muy buenos del conservatorio y no los pudimos retener. Se fueron a Holanda, donde cobran el doble que aquí. Tenemos un problema serio con eso. Debemos ser capaces de retener el talento que formamos, porque si no lo aprovechan otros países y es como tirar el dinero», lamenta Jiménez.

En este sentido, el director de LaMov confía en que este nuevo convenio sea «solo el principio» y se plantea un «mundo ideal» con una cuantía más elevada. «Me encantaría poder contar con doce bailarines fijos y cuatro o cinco aspirantes del conservatorio», comenta Jiménez, que recuerda que LaMov se compone actualmente de ocho bailarines (tres de ellos aragoneses).

Con todo, el coreógrafo es consciente de que los actuales marcos presupuestarios están lejos de los de hace 15 años (el convenio de la residencia en esos años llegó a alcanzar los 300.000 euros) y a años luz de los del Ballet de Zaragoza, que contaba con un presupuesto de unos dos millones de euros.

El acuerdo alcanzado entre el consistorio y LaMov también permitirá acercar la danza a la ciudadanía. Así, los ensayos abiertos que hasta el año pasado se realizaban en el IAACC Pablo Serrano pasarán a celebrarse en el Centro de Danza de Domingo Miral. «La idea es hacerlos una vez a la semana para unas 30 personas», señala Jiménez, que también se plantea invitar a alumnos de la Escuela de Teatro «para crear sinergias».

Giras en el extranjero

Además, el convenio incluye la celebración de jornadas didácticas en centros escolares, actuaciones en eventos como la Noche en Blanco o el día de la danza y campus de verano para alumnos de alto nivel con talleres de tecnificación.

El tercer pilar en el que se basa la residencia es la representación de la cultura zaragozana en el exterior. Para ello se ha proyectado una gira por ciudades como Castellón, Madrid, Salamanca o Toledo, a la vez que se planea la salida a destinos internacionales como Turquía o Bangkok.

Desde su fundación en 2008, LaMov ha llevado a las tablas españolas y de medio mundo más de 30 espectáculos, combinando grandes clásicos y creaciones propias y vanguardistas con títulos como 'El trovador', 'Payasos divinos', 'La Cenicienta', 'Babel' o 'La Bella Durmiente', entre otros.

Estreno en el Teatro Principal la próxima semana

LaMov tiene un mes de noviembre muy intenso por delante. Además de visitar ocho ciudades españolas con varios de sus espectáculos, la compañía aragonesa estrenará su nueva producción esta semana en el Teatro Principal. Se titula ‘España en conserva’ y en ella participarán los ocho bailarines de LaMov y otros cuatro que se han unido para el estreno. El espectáculo, que se representará del jueves 6 de noviembre al domingo 9, busca unir pasado y presente mediante la danza contemporánea, revitalizando el folclore y las músicas del patrimonio cultural español. «Es un abrazo a la tradición, con esos bailes populares. Y por supuesto habrá un guiño al folclore aragonés», dice Jiménez.