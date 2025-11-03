El castillo de Valderrobres ya luce en Netflix en una serie internacional

El monumental castillo de Valderrobres ya luce en una de las series más destacadas de Netflix de los últimos meses. La fortaleza de la capital del Matarraña es una de las localizaciones de la producción internacional ‘Néro’ que ya está disponible en la plataforma.

La serie, que consta de ocho capítulos, se sitúa en la Francia de 1504, Néro (Pio Marmaï), donde un asesino frío y despiadado, se encuentra inesperadamente con Perla, la hija que abandonó al nacer. Perseguidos por fuerzas siniestras, ambos emprenden un viaje plagado de peligros acompañados por un grupo tan dispar como imprevisible. A lo largo del camino, Néro debe enfrentarse a sí mismo y decidir si se aferra a la venganza o se atreve a buscar la redención.

'El arzobispo'

El castillo turolense tiene un papel primordial en el capítulo siete de la serie ya que allí tiene lugar una de las secuencias más espectaculares de la misma. Rodada en el interior, la misma recrea una boda con la participación de más de 200 figurantes entre los que se encuentran muchos vecinos de la comarca seleccionados por un casting.

El rodaje tuvo lugar durante una semana del año pasado y supuso una auténtica revolución para la comarca que no es la primera vez que destaca como localización para una serie.

El reparto de la serie, que se estrenó hace un mes en la plataforma con muy buen resultado de espectadores y que se rodó además de en varias localizaciones de España en Francia, lo completan Alice Isaaz, Olivier Gourmet, Louis-Do de Lencquesaing, Camille Razat , Yann Gael y Sandra Parfait