El Monegros Desert Festival ya ha vendido 13.000 entradas y saca una nueva remesa: cómo y cuandro comprarlas

Pocos festivales en el mundo (y se dice pronto) tienen el poder de convocatoria que pueda tener ahora mismo el Monegros Desert Festival. No es una exageración, los datos hablan por sí solos. Ha vendido ya 13.000 entradas (en dos remesesas de 8.000 y 5.000 entradas, respectivamente) cuando todavía faltan nueve meses para su celebración, será el 25 de julio de 2026.

Parece claro que, un año más, el festival, que no ha anunciado ni uno solo de los artistas que estarán en la próxima edición, volverá a colgar el cartel de no hay entradas, es decir, llevará a 50.000 personas en medio del desierto para disfrutar de más de 22 horas de música electrónica y otros ritmos en una de las fiestas más intensas que existen en la actualidad.

Cómo conseguir las entradas

Tras la venta de 13.000 entradas, ahora, el festival anuncia el lanzamiento de un nuevo bloque de 1.000 entradas desde este martes a las 16.00 horas a través de la propia web del Monegros Desert Festival. Parece claro que las entradas volarán rápidamente tal y como ha sucedido con el resto de bloques que salieron a la venta.

En la última edición, unas 55.000 personas procedentes de cerca de un centenar de países coparon el páramo fragatino con la idea de vivir una experiencia radical de 22 horas de música ininterrumpida. Los escenarios impactantes, las innovaciones tecnológicas y creativas y las mejoras operacionales, fruto del progreso paulatino del festival durante 32 ediciones, transformaron el núcleo del desierto en una extraordinaria fiesta audiovisual y sonora.