Eva Ugarte (protagonista de 'La cena') en Zaragoza: "Siempre decía 'si yo tengo cara de antigua, ¿por qué no me llaman para una peli de época?"

Eva Ugarte habla rápido y rezuma sinceridad y alegría por los cuatro costados. Es más, hace bromas dentro de la propia comedia que es la última película que ha venido a presentar a Zaragoza, 'La cena': "Siempre decía si yo tengo cara de antigua, ¿por qué no me llaman para una peli de época?", dice con alegría y prosigue: "Que me llamara Manolo (por Manuel Gómez Pereira) fue una alegría tremenda, un regalo de Reyes Magos. De repente verme como mi abuela, mis ancestras... Es algo que quería mucho". Ambos, actriz y director, han protagonizado este lunes la sesión 250 del ciclo La buena estrella, dirigido por Luis Alegre, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

¿Pero por qué se interés en las películas de época? "Tenemos esa cosa de que cuando te llaman mucho para algo, queremos otras diferentes", explica Eva Ugarte, que asegura que le apasiona que los personajes necesitan "mucha construcción. Me gusta mucho investigar y el trabajo de campo. Cuando haces época, intentas también entender y te ayuda también mucho a comprender y a no juzgar las épocas", reflexiona la intérprete en voz alta.

Un caballo de Troya

Algo, además, que tiene que ver mucho con la comedia y con esta película. "La comedia es muy buen caballo de Troya para hablar de cosas que se tienen que hablar. Y al final de todo, la última misión es hacer reír. Con la comedia se puede hablar de casi todo, permite que haya menos juicio al entrar la risa", explica Ugarte, que se detiene en 'La cena': "En este caso, como estamos hablando de una guerra y de una época muy dura para mucha gente, de repente reírnos de eso, aunque hayan pasado años, yo creo que no es suficiente. Por eso seguimos haciendo comedias de la guerra civil, porque hay que seguir riéndose de la tragedia para sobrellevarla". Y es que para la actriz el género es una forma de estar en el mundo: "Lo más rebelde que hay hoy en día, yo creo que tiene que ver con no seguir a Vicente. Pero también de eso va la comedia, de meter con picardía y con inteligencia situaciones complicadas".

'La cena', qu es una adaptación de una obra de teatro, se sitúa el 15 de abril de 1939, dos semanas después del fin de la guerra civil. Franco decide celebrar la victoria con una cena en el Hotel Palace, rodeado de sus generales. Sin embargo, los cocineros encargados de preparar el banquete son republicanos y ven esta ocasión como su última oportunidad para escapar del país. La película cuenta las tensiones y dilemas que enfrentan estos hombres mientras cocinan bajo presión, con el miedo de ser descubiertos, en un escenario donde sus vidas están en juego.

"Vamos a reírnos de todo"

Una tragicomedia en todo su esplendor que obliga a los actores a un trabajo extra, aunque Eva Ugarte le resta importancia: "En realidad, es como la vida, en un día pasamos de un gran momento a algo duro. A mí, por ejemplo, las comedias que más me interesan son las tragicomedias, las que mezclan la profundidad y el sentimiento. Vamos a reírnos de todo, pero de verdad. Cuando hay comedias más profundas o con drama, también ayuda a que sea más verdad todo".

Una de las escena de 'La cena'. / EL PERIÓDICO

'La cena' está siendo una de las películas españolas más vistas de la temporada (ya ha superado la barrera de los 300.000 espectadores) en una apuesta por una comedia que no apela directamente al público familiar: "Esta película forma parte de la comedia que quiere hablar de grandes temas o profundizar en algo concreto. La comedia siempre tiene un punto inteligente que el drama, pero en todo, en el cine y en la vida". Aun así, Eva Ugarte, tiene claro que "para gustos, colores, porque en las plataformas puedes encontrar desde las cosas más brillantes del mundo a una comedia muy fácil, que también tiene su público".

Eva Ugarte es una de las actrices afortunadas de España a la que actualmente trabajo no le falta. De hecho, confiesa, acaba de rodar una serie para Telecinco, 'Pura sangre', que se estrenará este mismo año y va a empezar la segunda temporada de '¿A qué estas esperando'?.