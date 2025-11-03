LaMov juega con la tradición y lo contemporáneo en ‘España en conserva’

Fiesta y memoria. Estos son algunos de los ingredientes con los que se ha elaborado ‘España en conserva’, el nuevo espectáculo de LaMov Danza, que se estrena este jueves en el Teatro Principal. Con ellos, la compañía zaragozana invitará a los espectadores a sumergirse en un universo donde lo tradicional se transforma, se reinventa y se convierte en poesía danzada hasta el próximo domingo.

‘España en conserva’ abraza el alma festiva de nuestro país, un guiño cómplice a la memoria colectiva que vive en los gestos, los colores, los sonidos y los cuerpos. Bajo la dirección de Víctor Jiménez, el espectáculo se inspira en ritmos ancestrales, rituales paganos y religiosos, costumbres populares, juegos infantiles y celebraciones que han resistido el paso del tiempo. Todos estos elementos se funden en una coreografía que transita desde el silencio del blanco y negro hasta la explosión vibrante del color, el movimiento y la libertad.

El elenco de 'España en conserva'

Sobre las tablas, los bailarines Paula Rodríguez, Imanol López, Fermín López, Ainhoa Fernández, Hugo Martín, Daniela Rodríguez, June Amiano, Klaudio de Armas, Carla Royo, Josep Piqueras, Verónica Pérez y Sara Gómez harán una relectura contemporánea de la tradición, convirtiendo el teatro en una celebración de lo que nos une. Una vez más, la música correrá a cargo de Jorge Sarnago, que contará con la colaboración especial del cantante Maxi Jeremies y el guitarrista Toto Barreiro.

Las funciones de los próximos jueves, viernes y sábado comenzarán a las 20.00 horas, mientras que el domingo el telón subirá a las 19 horas. Las entradas tienen un precio de entre 5 y 25 euros, con localidades bonificadas para la sesión del jueves.

Un proyecto que trasciende fronteras

El espectáculo ‘España en conserva’ forma parte del proyecto Pyrenart II, en el que participa el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen junto a otros 10 socios españoles y franceses. Pyrenart II busca favorecer la cooperación de las empresas culturales, especialmente en el ámbito de las artes escénicas, creando una red transfronteriza y una auténtica comunidad de trabajo que dinamice este sector.

El espectáculo de LaMov es el primero de los programados en Zaragoza durante la vida del proyecto, que se desarrollará hasta agosto de 2027. Así, los días 21, 22 y 23 de noviembre el Teatro del Mercado acogerá ‘Saeta’, la nueva producción de la compañía de Javier Aranda, y en junio, el espectáculo ‘No necesito un nombre para ser mascota’ de la bailarina y actriz Ana Cotoré. Del mismo modo, el teatro zaragozano recibirá a la compañía francesa de circo H.M.G los días 4 y 5 de marzo, que presentará su espectáculo ‘3D’.