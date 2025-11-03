The Rapants y White Coven se suman al cartel de Inverfest Zaragoza
El festival ya tiene 16 citas confirmadas para la segunda edición en la ciudad
El Inverfest Zaragoza sigue desvelando más conciertos de cara a su segunda edición en la capital aragonesa donde ya tiene anunciados 16 conciertos.
Los últimos en conocerse han sido los de The Rapants, que estará en La lata de bombillas el 6 de febrero de 2026; y el de White Coven, que actuará en la misma sala al día siguiente.
The Rapants es una banda de indie y garage formada en Muros (Galicia) en 2018 con el objetivo de «aportar frescura al panorama musical gallego, por medio de temas animados y directos cargados de energía. Unidos por nuestra otra gran afición, el surf, trabajamos para llevar nuestro buen rollo allá a donde vamos».
White Coven, por su parte, es una banda local que apuesta por el rock sureño y que ha trascendido las fronteras de la comunidad para llevar su música en largas giras, como la última, que incluyó un total de más de 30 fechas.
Entradas y programa completo
Las entradas para ambos conciertos, así como para los del resto del festival de música, ya se pueden adquirir a través de la web oficial de Inverfest.
Hasta ahora ya se han anunciado los conciertos de Luz Casal (13 de febrero), Miguel Ríos (25 de marzo), Fernandocosta (13 de febrero), Bebe (7 de febrero), Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (5 de febrero), Modelo (6 de febrero), Los estanques y Canijo de Jerez (12 de diciembre), Santiago Motorizado (13 de febrero), La habitación roja (14 de febrero), Ariel Rot (24 de enero), Baiuca (17 de enero), Parquesvr (16 de enero) y 'Destripando la historia' (8 y 27 de diciembre).
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- El Real Zaragoza, sin premio en otro partido de crecimiento frente al Deportivo (0-2)
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Lendoiro: 'Mi cariño hacia el Zaragoza es para toda la vida, me da mucha pena su situación
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno