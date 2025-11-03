The Rapants y White Coven se suman al cartel de Inverfest Zaragoza

El Inverfest Zaragoza sigue desvelando más conciertos de cara a su segunda edición en la capital aragonesa donde ya tiene anunciados 16 conciertos.

Los últimos en conocerse han sido los de The Rapants, que estará en La lata de bombillas el 6 de febrero de 2026; y el de White Coven, que actuará en la misma sala al día siguiente.

The Rapants es una banda de indie y garage formada en Muros (Galicia) en 2018 con el objetivo de «aportar frescura al panorama musical gallego, por medio de temas animados y directos cargados de energía. Unidos por nuestra otra gran afición, el surf, trabajamos para llevar nuestro buen rollo allá a donde vamos».

White Coven, por su parte, es una banda local que apuesta por el rock sureño y que ha trascendido las fronteras de la comunidad para llevar su música en largas giras, como la última, que incluyó un total de más de 30 fechas.

Entradas y programa completo

Las entradas para ambos conciertos, así como para los del resto del festival de música, ya se pueden adquirir a través de la web oficial de Inverfest.

Hasta ahora ya se han anunciado los conciertos de Luz Casal (13 de febrero), Miguel Ríos (25 de marzo), Fernandocosta (13 de febrero), Bebe (7 de febrero), Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (5 de febrero), Modelo (6 de febrero), Los estanques y Canijo de Jerez (12 de diciembre), Santiago Motorizado (13 de febrero), La habitación roja (14 de febrero), Ariel Rot (24 de enero), Baiuca (17 de enero), Parquesvr (16 de enero) y 'Destripando la historia' (8 y 27 de diciembre).