Zaragoza suma un nuevo concierto para el Pilar 2026 en el Príncipe Felipe: cómo comprar las entradas

Sergio Dalma volverá a Zaragoza, concretamente a las Fiestas del Pilar 2026, en un concierto enclavado dentro su nueva gira, que se celebrará el 11 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe. Dalma lanzará el 14 de noviembre su nuevo álbum, 'Ritorno a Via Dalma', el número 23 en su extensa carrera y del que ya se conocen dos de sus temas: 'Entre tú y mil mares' y 'Parole parole'.

En este proyecto, Sergio Dalma reúne con "energía" y "vitalismo" a varias generaciones de autores italianos. El álbum cuenta con temas de autores contemporáneos con "mucho impacto" en España, como Nek, Zucchero o Laura Pausini, pero también reinterpreta algunas canciones clásicas.

"Estoy en una etapa de mi carrera que siento como una autopista, donde me permito correr, subir el volumen y arriesgar un poco más de la cuenta. Con prudencia y respeto, pero sin miedo al “qué dirán”. Sin prejuicios. Más ligero, más libre, más soñador y con más ganas de aprender y experimentar que nunca", explica el propio Sergio Dalma.

Cómo y dónde conseguir las entradas

Las entradas para el concierto de Sergio Dalma en Zaragoza saldrán a la venta este miércoles 5 de noviembre a las 12.00 horas en la web del artista, según ha desvelado el equipo de Sergio Dalma este lunes.