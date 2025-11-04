Los 90 molan y están de regreso a Zaragoza: "Esta es una música que une"

La nostalgia es un producto al alza y aunque, quizás, no todo tiempo pasado fue mejor la realidad es que los 'revivals' son parte del panorama musical en España. 'Molan los 90' es un espectáculo completo, de música en vivo, escenografía y ambientación que promete trasladar a quienes asistan, el próximo 6 de diciembre a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, a una noche interminable de ritmos bailables, mucho neón, mucha laca y nunca demasiada brillantina.

Este 6 de diciembre, la Sala Multiusos de Zaragoza revivirá la magia de los noventa con una producción que va mucho más allá de un simple concierto. El cartel juntará a SNAP!, Los Inhumanos, New Limit, Double Vision, Sensity World y Viceversa, y tendrá como maestros de ceremonias a Dany BPM, Álex & Giro y Xavi in Session.

En el acto de presentación del evento, los zaragozanos Álex & Giro han indicado que el cierre del concierto será un "sorpresa especial para todos" y, sobre todo, para la gente de Zaragoza. Los dos disyóqueis, que cumplen en 2026 tres décadas pinchando en las salas de baile, han afirmado que la noventera es "la música que nos hace vibrar, sentir y que nos gusta porque es una música que llega más". En definitiva, según ha subrayado Daniela Cruz, conductora de la presentación, "música que une".

Música disco y grandes himnos noventeros

Pero si los pinchadiscos de la sesión son ya de por sí un buen reclamo, no lo son menos Los inhumanos, responsables de un listado indeleble de himnos. El "caos pero controlado", como ellos mismos lo han definido, de la banda fundada por los hermanos Aguado -Alfonso, Sergio y Nacho- subirá a más de una docena de personas al escenario para elevar el nivel de la fiesta. 'Me duele la cara de ser tan guapo', 'Manué', 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000', 'Duba-Duba' o 'Te casaste, la cagaste', durante la que invitan a una pareja a representar una boda en directo, se corearán en la sesión de 'Molan los 90'.

Evidentemente, con la fiesta por bandera, los tres miembros de Los inhumanos que han comparecido por sorpresa en la presentación, han buscado la complicidad de los asistentes entonando -o desentonando- alguna estrofa del 'Simca 1000'.

La de Zaragoza será la última parada de la gira. "Volvemos a casa", han declarado los responsables del concierto. De hecho, Deep Delay, la promotora de este espectáculo, tiene sede en Zaragoza y desde aquí impulsan este formato que durante 2025 ha reunido a más de 64.000 personas en ciudades de España y Latinoamérica. Son más de seis horas de música en vivo y experiencias únicas: "Es una fiesta de las que nos gustan", ha remarcado Daniela Cruz. "Además, para nosotros es un orgullo que Zaragoza, nuestra casa, sea el punto de partido de una nueva etapa con un escenario XL y una técnica completamente renovada", han anunciado desde Deep Delay.

Lo que sonaba en los años 80 y 90 se puede considerar el germen de la música actual, según han precisado Álex & Giro, y por eso es capaz de unir a distintas generaciones. De esta manera, el día 6 de diciembre, padres y madres compartirán pasos de baile con su descendencia y, tal vez, los más jóvenes descubran que hubo un antes y 'Las babys' de Aitana, fueron el 'Suturday night' -con coreografía incluida- de sus madres, mientras ponían su "piel morena sobre la arena".

La solidaridad también mola

Deep Delay, por otra parte, convierte su gira en un acto solidario, ya que un euro de cada entrada se destinará a causas benéficas. Esta iniciativa, que en 2025 ya ha recaudado más de 50.000 euros, ha beneficiado a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer.

Las entradas, de las que ya quedan pocas, tienen precios entre 21 euros y 45 euros para el 'front stage', están disponibles en la web molanlos90.com. La apertura de puertas será a las 20.00 horas.