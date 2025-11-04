El abogado de Sijena entra en el MNAC para "revisar" las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha accedido este martes a la sala del MNAC en la que se conservan los frescos románicos del monasterio oscense para "revisar" las pinturas. Según fuentes del museo barcelonés, a Español lo acompañan dos técnicos de un equipo italiano -no estadounidense, como había anunciado el letrado- así como el experto en restauración Alfonso Monforte y la profesora de la Universitat de València María Gómez. Esta última, especialista en obras quemadas, defiende desde hace años que las pinturas de la sala capitular en realidad no se quemaron y que su oscurecimiento se debe a su "una mala restauración".

El equipo aragonés trabaja con plena normalidad y bajo la supervisión de un técnico del MNAC y, según matizan desde el museo, se limita a estudiar las pinturas con un equipo de infrarrojos. La sala 16 del MNAC permanece cerrada al público y está previsto que los trabajos se alarguen hasta primera hora de esta tarde. En ningún caso, subrayan fuentes del MNAC, se les ha franqueado el acceso a las reservas del museo para buscar más fragmentos pictóricos ni se les ha permitido interrogar a los técnicos del equipamiento, como pretendía Español y autorizó de forma bastante sorprendente la jueza encargada de ejecutar la sentencia.

En un auto del pasado 9 de octubre, la magistrada dio el visto bueno al consistorio para interrogar a los técnicos del museo y entrar en los almacenes en busca de más pinturas. El MNAC, por su parte, escuda su negativa en el recurso, aún sin respuesta judicial, presentado el 20 de octubre y el que considera "insólita y extravagante" la posibilidad de permitir que una de las partes interrogue in situ a los técnicos del museo. "No hay ningún precepto en la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita al Juzgado autorizar a una de las partes intervinientes en el proceso para, por sí sola, fuera de la sede del Tribunal y sin presencia judicial, interrogar a unos técnicos", defiende el museo en su escrito.

A mediados de mes, trascendió la pretensión del consistorio aragonés de solicitar a un laboratorio estadounidense un escáner completo de las pinturas murales para "verificar el estado de la adhesión entre la capa de cal original que unía las pinturas con las paredes del monasterio y el soporte de tela que actualmente las sustenta". En un escrito remitido a la jueza, el MNAC se opuso a este nuevo estudio y que, si bien al Ayuntamiento de Sijena tiene permiso para "proceder a evaluar in situ las pinturas", en ningún caso la jueza le dio permiso para hacerlo "con sus propios técnicos y su propio laboratorio de pintura mural".

La "carnicería" de Gudiol

Al análisis técnico, Español sumó también la posibilidad de interrogar a los técnicos del museo y buscar en las reservas más pinturas supuestamente procedentes de Sijena: en su opinión, los metros cuadrados existentes en las salas 16 y 17 del MNAC no coinciden con los metros cuadrados arrancados del monasterio en 1936 y trasladados a Barcelona por Josep Gudiol después de un incendio asolara el monasterio.

En declaraciones a Efe antes de entrar en el museo, Español ha insistido en la viabilidad el traslado y ha asegurado que los "microdaños" que podrían sufrir las pinturas durante el proceso no serán "nada" frente a la "carnicería" que hizo Gudiol.

Además de cuestionar una vez más el trabajo del historiador y su labor al frente del comisariado de la Generalitat para el salvamento del patrimonio, el letrado aragonés ha asegurado que posee información en la que Joaquim Folch y Torres, director general de los Museos de Arte de Barcelona durante la Guerra Civil, "acusa a Gudiol de haber arrancado las pinturas murales de Sijena con el único fin de vendérselas a sus contactos en América, no para salvarlas desinteresadamente".