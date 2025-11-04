El centro cívico Estación del Norte de Zaragoza se vuelve a convertir en un tablao flamenco

El centro cívico Estación del Norte se convertirá un año más en un tablao flamenco por que el pasarán bailaores de la talla de Juan de Juan, Carlota Benedí y Nazaret Reyes, junto a otros artistas y músicos que formarán el elenco de la quinta edición del ciclo de Baile Flamenco Ciudad de Zaragoza.

La programación se desarrollará hasta el 30 de noviembre en el centro cívico del barrio del Arrabal e incluirá baile, cante, música y fotografía. Todas las actuaciones previstas comenzarán a las 19.00 horas. Gracias a este ciclo, los amantes del flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, podrán disfrutar y participar de los espectáculos programados.

En primero en subirse al escenario este sábado 8 de noviembre será Juan de Juan, uno de los grandes nombres del flamenco, formado desde joven con Antonio Canales. El bailaor sevillano presentará su espectáculo ‘Tres pilares’, con el que rinde homenaje a los tres pilares de este arte, el baile, el cante y la guitarra flamenca. Estará acompañado al cante por David Sánchez ‘El Galli’ y la guitarra de Paco Iglesias. En su carrera, Juan de Juan ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo, como el City Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, el Champs-Élysées de París y el Bellas Artes de México.

La siguiente en subirse al escenario el 21 de noviembre será la bailaora zaragozana Carlota Benedí, quien ofrecerá el espectáculo ‘Pura y Mestiza’, donde el flamenco se fusiona con la danza clásica y el jazz. Estará acompañada por Alejandro Monserrat al cante y la guitarra, Nacho Estévez a la guitarra, Noelia Gracia, al violín, y Josué Barrés con la percusión.

El ciclo finalizará con Nazaret Reyes, quien forma parte de la nueva ‘Era del flamenco’. A su lado, la voz de Ivan Carpio, a la guitarra Jesús Rodríguez y a las palmas Juan José Villar.

Además de los espectáculos, el ciclo cuenta con masterclass y una exposición fotográfica de Marta Vila. Las entradas se pueden adquirir ya en la plataforma digital www.entradium.com a un precio de 10 euros y 12 euros en taquilla y el espacio tiene un aforo de 180 personas.