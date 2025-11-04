El Certamen Coral de Ejea de los Caballeros abre el plazo de inscripción

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ejea ha abierto el plazo de inscripción para que todos los coros de España interesados en participar puedan hacerlo. Dispondrán de plazo hasta el próximo 15 de enero de 2026. A partir de entonces, el comité técnico musical del certamen, dirigido por Enrique Azurza, seleccionará a los coros que al final competirán.

Las bases del certamen, las fichas de inscripción (coros juveniles y coros adultos) y las tres versiones de la obra obligada 'Mañana' (voces mixtas, voces blancas y voces graves), de Carlos Esteban Gracia, se podrán descargar desde la web del Ayuntamiento de Ejea.

El Certamen Coral de Ejea de 2026, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de la localidad, mantendrá la misma estructura de concurso que en ediciones anteriores con dos categorías: la de coro juvenil y la de coro adulto. En ambas, las agrupaciones podrán ser de voces mixtas o de voces iguales (blancas o graves). La dotación total de premios para todas las categorías asciende a 13.500 euros.

En esta edición hay una novedad relativa al Gran Premio Nacional de Canto Coral, al que pertenece el certamen ejeano. El coro que gane el primer premio en categoría adulto en esta edición de 2026 en Ejea participará, como siempre, en el GP 2027. Pero si gana este GP, además del premio económico, dará un concierto en la Semana de Música Religiosa de Cuenca dentro de su programa oficial. Se trata de uno de los festivales corales más prestigiosos de España y tiene carácter internacional.

Los coros juveniles deberán interpretar un total de cuatro obras: una de tema aragonés con raíz y estructura populares y otras tres obras de libre elección. En el caso de los coros adultos, como ya viene siendo habitual, interpretarán una obra obligada, una obra de tema aragonés y tres obras de libre elección.

Tras medio siglo de historia, el Certamen Coral de Ejea se ha convertido en uno de los más prestigiosos del país y por él han pasado más de 30.000 coralistas. Cuenta con la calificación de Actividad de Interés Turístico de Aragón por su valor cultural y educativo.

El Certamen Coral de Ejea de los Caballeros está organizado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ejea con la colaboración de la Agencia Municipal de Desarrollo, SOFEJEA, y la Coral Polifónica Ejea.