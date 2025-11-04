La exposición 'Call for artists' vuelve a impulsar el talento emergente en Aragón
La muestra de la Universidad San Jorge permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre en la galería zaragozana Carmen Terreros
Para fortalecer la escena artística aragonesa y destacar el talento emergente, la Universidad San Jorge, a través de su área de Cultura, presenta la exposición de la quinta edición 'Call for artists. Premio de Arte Universidad San Jorge', una convocatoria abierta a artistas y colectivos nacidos o afincados en Aragón que deseen dar a conocer su trabajo artístico.
A través de esta exposición, la USJ y la galería zaragozana Carmen Terreros pretenden generar sinergias entre la práctica artística y el mercado del arte, así como dar visibilidad y ofrecer oportunidades a los creadores aragoneses poniéndolos en valor.
La muestra se compone de las seis obras seleccionadas en la quinta convocatoria de 'Call for artists'. La obra ganadora Nosotros, vosotros, ellos, de José Ramón Magallón; y las seleccionadas Tres mundos efímeros, de Mario Molins; Mamá, de Helena Moyer; VEmpire, de Josan Villuendas; Hallazgo, de Malia Cerámica; y Zantedeschia Aethiopica IV, de Enrique Fantova.
La exposición se presentará este martes 4 de noviembre a las 19.00 horas en el patio del Edificio del Grupo San Valero (plaza Santa Cruz) y a continuación se realizará una visita guiada con los artistas en la Galería Carmen Terreros (calle San Félix), que acoge la muestra en sí misma. La exposición colectiva, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- El barrio de Zaragoza que tendrá un 'gemelo' con más de 1.000 viviendas
- Los fallos clamorosos de Toni Moya y la condena de muerte del Real Zaragoza
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno
- El plan de ataque de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y el extraño caso de Dani Gómez
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz