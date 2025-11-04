Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exposición 'Call for artists' vuelve a impulsar el talento emergente en Aragón

La muestra de la Universidad San Jorge permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre en la galería zaragozana Carmen Terreros

Imagen de la exposición del año pasado. / USJ

Zaragoza

Para fortalecer la escena artística aragonesa y destacar el talento emergente, la Universidad San Jorge, a través de su área de Cultura, presenta la exposición de la quinta edición 'Call for artists. Premio de Arte Universidad San Jorge', una convocatoria abierta a artistas y colectivos nacidos o afincados en Aragón que deseen dar a conocer su trabajo artístico.

A través de esta exposición, la USJ y la galería zaragozana Carmen Terreros pretenden generar sinergias entre la práctica artística y el mercado del arte, así como dar visibilidad y ofrecer oportunidades a los creadores aragoneses poniéndolos en valor.

La muestra se compone de las seis obras seleccionadas en la quinta convocatoria de 'Call for artists'. La obra ganadora Nosotros, vosotros, ellos, de José Ramón Magallón; y las seleccionadas Tres mundos efímeros, de Mario Molins; Mamá, de Helena Moyer; VEmpire, de Josan Villuendas; Hallazgo, de Malia Cerámica; y Zantedeschia Aethiopica IV, de Enrique Fantova.

La exposición se presentará este martes 4 de noviembre a las 19.00 horas en el patio del Edificio del Grupo San Valero (plaza Santa Cruz) y a continuación se realizará una visita guiada con los artistas en la Galería Carmen Terreros (calle San Félix), que acoge la muestra en sí misma. La exposición colectiva, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre.

La exposición 'Call for artists' vuelve a impulsar el talento emergente en Aragón

