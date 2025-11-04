Las claves de la restauración de la portada de Santa Engracia: la principal causa del deterioro, coste y plazos

El pórtico de la basílica de Santa Engracia de Zaragoza es uno de los más espectaculares con los que cuenta el patrimonio aragonés pero que se enfrenta, como cualquier obra histórica, a desafíos provocados fundamentalmente por el paso del tiempo y sobre los que hay que actuar para que se pueda conservar y hacerlo para que luzca en todo su esplendor. Es por eso que una vez que concluyan los trabajos en la limpieza y retirada de las humedadesy en la reparación de elementos superficiales de la fachada de la basílica sufragados por el arzobispo, es cuando se activará la segunda fase de las obras sufragada por el Gobierno de Aragón.

En ella, fundamentalmente se va a restaurar el pórtico, obra de Gil Morlanes el Viejo y Gil de Morlanes el Joven entre 1511 y 1517, muy castigado por las filtraciones de agua (de ahí que la primera fase consista en conseguir eliminar todas las humedades), pero también por las bruscas oscilaciones térmicas en determinadas épocas del año y, por otra parte, la propia naturaleza y envejecimiento de sus materiales constituyentes.

El problemático alabastro yesoso

Una de las causas del progresivo deterioro, un problema que ha tenido mucho protagonismo desde su construcción en el siglo XVI, es la utilización en ella del alabastro yesoso, propio de la Cuenca del Ebro, cuya translucidez es una de sus cualidades más apreciadas como mineral ornamental, pero esas mismas cualidades tienen su contrapartida. El alabastro es muy vulnerable a los impactos, rayados, tinciones y, sobre todo, es altamente sensible a la acción del agua, cuya presencia, en cualquier de sus manifestaciones y vías de penetración, actúa como diluyente de sus componentes.

En concreto, la intervención promovida por el Gobierno de Aragón consistirá en la instalación previa de las medidas de protección y los medios auxiliares necesarios para poder llevar a cabo una serie de estudios y análisis preliminares que desemboquen en unos tratamientos de limpieza y consolidación del soporte pétreo de alabastro para garantizar su estabilidad.

La basílica de Santa Engracia está en obras por la restauración de su fachada. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En este sentido, se realizarán el sellado de grietas y fisuras y la adhesión y el cosido de fragmentos inestables, así como la recolocación de aquellos fragmentos sueltos. Además, se llevarán a cabo puntuales reintegraciones volumétricas y se valorará la aplicación selectiva de un tratamiento biocida y de una capa de protección en aquellas zonas que así lo requieran, al igual que se revisará el sistema antiaves que ya hay instalado en la portada.

Por otro lado, también se restaurarán tanto la puerta de acceso al templo como la vidriera protegida con una reja que la remata en su parte superior.

Qué se puede ver en el pórtico

Es una portada-retablo dividida en dos pisos de tres calles más un ático y decorada con variados motivos de tradición clásica. El programa iconográfico de la entrada a la basílica ensalza la ideología política y del gobierno del reinado de los Reyes Católicos, considerándolos como virtuosos príncipes cristianos, que restauraron la integridad política y religiosa de España, curadores de la fe, constructores de sus templos y brazos armados para su defensa; verdaderos héroes, como lo habían sido los santos mártires de la "imperial Zaragoza".

Hay inscripciones que se encuentran en tres medallones definiendo la personalidad de las cabezas representadas, de abajo a arriba, en los del lado izquierdo, M ANTONIVS y MUSA y en el lado derecho, en el medallón inferior, NVMA.

Esta portada, que ha experimentado diversas transformaciones con el paso del tiempo, fue intervenida en 1899 por el escultor Carlos Palao, quien reparó las esculturas conservadas (algunas entonces mutiladas) y talló otras nuevas para sustituir a las desaparecidas.

En el siglo XX, entre 1992 y 1993, el Gobierno de Aragón financió su restauración, que fue supervisada por técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de España (antes Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura) y cuyos resultados fueron notables.

El coste total de los trabajos

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón encargó a la empresa Arte, Conservación y Restauración S.L. (Ártyco) el proyecto de conservación y restauración de la portada de la iglesia de Santa Engracia en Zaragoza, que fue entregado en abril de 2023, y cuya ejecución se considera necesaria para frenar las causas del deterioro de este singular bien cultural y garantizar su conservación material a largo plazo.

El importe total de estos trabajos asciende a 329.936,75 euros (IVA incluido), su plazo de ejecución es de ocho meses y el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato ya ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las empresas de restauración interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el lunes 1 de diciembre.

Las obras de la plaza

Cabe recordar que entre finales de 2020 y mediados de 2021 la plaza de Santa Engracia se reformó integralmente, unas obras que supusieron la peatonalización del entorno y en las que el ayuntamiento invirtió 700.000 euros. Uno de los principales objetivos de aquella remodelación fue precisamente que la iglesia del mismo nombre cobrara más protagonismo y fuera más visible desde todos los ángulos de la plaza, aunque ahora habrá que esperar algunos meses más para poder contemplar el templo con todo su esplendor.