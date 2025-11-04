¿Qué hacen juntos Albert Pla, Kase.O, Estopa y Julián Hernández?

La música no entiende de fronteras y, en muchas ocasiones, ni siquiera los diferentes géneros que practica cada artista son una barrera para crear amistades e incluso para pergeñar colaboraciones que algunas de ellas acaban pasando a la historia de la música. La última que protagonizaron Albert Pla y Kase.O, 'Todo me va a ir bien', ha tenido un largo recorrido entre sus públicos y ambos presumen de amistad desde hace muchos años.

De hecho, Albert Pla ha contado en ocasiones que la primera vez que contactó con Javier Ibarra, el zaragozano era menor y gestionó el permiso con su padre para que apareciera en su disco 'Veintegenarios en Alburqueque', momento en el que comenzó su amistad que ha ido consolidándose en el tiempo.

Una reunión de kilates

Precisamente, el cantautor inclasificable catalán celebró la semana pasada su fin de gira en la sala Razzmatazz de Barcelona y para la ocasión se quiso rodear de artistas con los que ha compartido música a lo largo de su larga trayectoria. Y eso dejó una foto para la historia que los propios protagonistas han compartido en sus redes, ni más ni menos que Albert Pla, Kase.O, Estopa y Julián Hernández, de Siniestro Total. Una instantánea llena de musicalidad y que ha revolucionado las redes sociales. La imagen acumula 22.000 'likes' y un sinfín de comentarios que hablan de "maravilla", entre otros calificativos.

El MC zaragozano Kase.O celebrará el fin de su gira 33 aniversario el próximo 20 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe con las entradas agotadas y, tras esta imagen, todas las especulaciones están abiertas sobre los invitados con los que contará.

Albert Pla, además, ha compartido también en sus redes la canción que cantó con Estopa en esa cita en Barcelona, 'Joaquín el necio':