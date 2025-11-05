La Aljafería vuelve a ser un plató de cine con el rodaje de 'En trámite'
El burocrático corto 'En Trámite', de Víctor Izquierdo, se graba con la Aljafería como escenario durante esta semana
El Palacio de la Aljafería de Zaragoza vuelve a ser desde este martes y hasta el viernes un plató de cine con la grabación de 'En Trámite', el nuevo cortometraje escrito y dirigido por el realizador zaragozano Víctor Izquierdo, de Barbecho Productions.
La grabación corresponde a una nueva edición del proyecto La Aljafería, un lugar de cine, impulsado por las Cortes de Aragón, que cada año selecciona a un director o directora para rodar una pieza cinematográfica en el palacio.
La cinta, protagonizada por Marisol Aznar (Oregón TV) y Elisa Forcano (Zorra Dorada), mezcla comedia y reflexión histórica para retratar los laberintos de la burocracia española a lo largo de diversas épocas —el Renacimiento, la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil, entre otras—, todas ellas unidas por un mismo espacio: las oficinas de un imaginario Departamento de Trámites instalado en el patio de los Naranjos de la propia Aljafería.
Según explica el director, 'En Trámite', que se quiere estrenar en 2026, es una sátira sobre la relación con el poder, la burocracia y las deudas generacionales. Izquierdo ha resaltado el "privilegio" y el "reto" que supone grabar en la Aljafería, un lugar cargado de historia que quería que fuera "un personaje más del corto".
Barbecho Productions, productora zaragozana del corto, es responsable de otros títulos como 'El nuevo barrio' (2024), seleccionado en festivales internacionales como la Comic-Con de San Diego, y 'Quemarlo todo' (2025), recientemente ganador de seis estatuillas en el festival de cine de Fuentes.
La cinta cuenta con un equipo técnico formado mayoritariamente por profesionales aragoneses, en línea con la apuesta de la productora por fortalecer el tejido audiovisual de la comunidad.
