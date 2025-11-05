'Aragón, Fiesta de la Historia' finaliza su edición con más de 1.800 participantes

La iniciativa 'Aragón, Fiesta de la Historia' ha concluido su V edición, tras dos semanas ofreciendo un programa de actividades en las tres capitales aragonesas, organizada por la Universidad de Zaragoza. Más de 1.800 personas han participado en las diferentes actividades propuestas.

Con la programación de este año se cumplen cinco ediciones de unas jornadas que, desde 2021, han ofrecido un total de 172 actividades en toda la comunidad, orientadas a la divulgación científica y cultural, que han aumentado en cada edición, desde las 16 actividades que se ofertaron el primer año, hasta las más de 50 de esta última edición, han indicado desde la Universidad de Zaragoza.

Así, más de 1.800 personas han participado en las diferentes actividades propuestas en las tres provincias aragonesas, que han incluido conferencias, presentaciones de libros, visitas guiadas, talleres didácticos, concursos de dibujo, exposiciones, conciertos, proyecciones y podcast. El blog 'zaragozafiestadelahistoria' registró 11.618 visualizaciones durante el mes de octubre.

"La ciudadanía ha respondido este año como siempre, pero mostrando más satisfacción por el nivel de las conferencias, la variedad de las actividades, y el amplio programa", ha destacado el investigador del grupo ARGOS-IUCA y coordinador de la iniciativa, José Manuel González González.

En Zaragoza, el público se ha concentrado principalmente en las conferencias, visitas guiadas, talleres y conciertos. "Algunas de las 14 conferencias que se han organizado en Zaragoza tuvieron entre 80 y 100 espectadores, como la de Laia San José o la de Ana Segura y Anabel Lapeña, siendo la media de entre 30 y 50 personas", ha añadido.

En las tres capitales

Las actividades organizadas en Teruel "han dado a conocer a turolenses hasta ahora desconocidos y han descubierto a nuevas protagonistas de la Historia", ha apuntado el coordinador de Teruel, Jesús G. Franco, investigador del grupo ARGOS-IUCA, docente del campus de Teruel.

"Las actividades que más han gustado han sido los itinerarios didácticos, por la posibilidad de descubrir rincones poco transitados: calles, elementos patrimoniales o arquitecturas cercanas, y espacios donde las mujeres tuvieron protagonismo", ha especificado.

En Huesca, las actividades han estado enfocadas a público infantil y juvenil, conectadas a la Ciudad de los Niños y las Niñas. También han contado con una vertiente más académica, con conferenciantes ilustres y una exposición que recoge tareas de investigación en archivos, así como un taller del diálogo intergeneracional, coordinadas por Arasy González e Irene Abad, investigadoras del grupo ARGOS-IUCA.

La iniciativa forma parte de la iniciativa de transferencia del grupo de investigación ARGOS (Universidad de Zaragoza), liderado por Pilar Rivero y Rafael de Miguel, con el apoyo del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), y financiación del Ministerio de Defensa para el estudio del papel de las mujeres en las fuerzas armadas.

Además, ha contado con la colaboración del Archivo, Hemeroteca y Biblioteca Municipal de Zaragoza, así como de las instituciones que han cedido espacios para el desarrollo del programa: ayuntamientos, museos, archivos y facultades universitarias.

De cara a 2026, la organización prevé un programa más reducido, ajustado a los recursos disponibles. El lema de la nueva edición se anunciará próximamente.