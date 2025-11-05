Bunbury desvela su secreto y la hora, habrá nueva canción

Enrique Bunbury ha acabado con las especulaciones de un plumazo, ya no habrá más elucubraciones, aunque muchas de ellas iban por el camino correcto. El aragonés después de señalar el 6 de noviembre como fecha clave para un anuncio y de agitar el martes por la noche aún más las redes con un nuevo mensaje ("La voz"), ha desvelado el secreto.

Este jueves, 6 de noviembre, se publicará el primer adelanto de su próximo álbum, que ya anunció por sorpresa el mes pasado que estaba listo para publicarse. Y es que la creatividad y la hiperactividad del artista zaragozano es imparable. Es de suponer que fue durante los parones de la gira con El huracán ambulante cuando se grabaron las canciones, pero la pregunta que ahora asalta a sus fans es con qué músicos ha contado para este nuevo trabajo. ¿El huracán ambulante con quién tan bien ha sonado durante la gira que acaba de concluir?

¿A qué hora saldrá la canción?

De momento es un dato que se desconoce. Sí se sabe la hora del lanzamiento de la canción 'La voz'. Será mañana a las 7.00 horas en Madrid, aunque el aragonés, consciente de la gran cantidad de seguidores que tiene al otro lado del Atlántico también ha señalado las horas oportunas de ese lanzamiento en Buenos Aires, Ciudad de México y Los Ángeles.

El pasado 20 de septiembre, Bunbury firmó un concierto histórico ante un pabellón Príncipe Felipe lleno. Ante una expectación desmedida (desde más de 24 ahoras antes ya había fieles mexicanos haciendo fila en la puerta del pabellón), Bunbury le regaló a las 8.000 personas allí congregadas un paseo musical inconmensurable. Tanto, que casi el repertorio era lo de menos. Tras recuperar la introducción instrumental en directo de 'Otto e Mezzo', el tema principal compuesto por Nino Rota para la película de Federico Fellini 'Ocho y medio', el aragonés ha enfilado la primera parte del concierto con 'El club de los imposibles', 'De mayor', una celebrada 'El extranjero', 'Desmejorado', 'Te puedes a todo acostumbrar', 'Sólo si me perdonas' e 'Infinito'.