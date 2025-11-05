Bunbury sigue alimentando el misterio del 6 de noviembre: "La voz"

Tras el fin de su gira de reencuentro con El Huracán Ambulante, Enrique Bunbury ha ido dejando pequeñas pistas de qué iba a hacer a partir de ahora. Anunció, sin que nadie lo esperase, que tenía ya un nuevo disco grabado y la semana pasada desató todas las elucubraciones entre sus fans.

El jueves pasado, el aragonés dio quizá un paso más allá en este juego que se lleva con un enigmático tuit, en él solo una hoja de un calendario, sin ningún comentario ni palabras de ningún tipo. ¿Qué día es? 6 de noviembre. A partir de ahí, más revuelo y las apuestas están abiertas, aunque va ganando la que apunta a que ese día se desvelará algo de ese nuevo trabajo, quizá un adelanto en forma de canción.

¿Un 'single'?

No se ha quedado ahí el enigma Bunbury, el juego con lo que le gusta tentar a sus fans, ya que este martes por la noche, actualizó su estado en las redes con un mensaje, cómo no, poco aclaratorio y escueto. Publicó una foto en blanco y negro (en formato carátula, quizá sea una pista) con Bunbury de perfil entre las sombras con su guitarra y una frase: La voz.

Con Bunbury todo es posible y ejemplos en su carrera hay muchos pero todo parece indicar que puede tratarse de un 'single' de ese nuevo disco, aunque hasta este jueves 6 de noviembre (se desconoce la hora del anuncio) no se sabrá a ciencia cierta qué se trae ahora entre manos el zaragozano.

Bunbury fue uno de los artistas que ingresaron recientemente en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés) en Estados Unidos, donde expresó a Efe que él se asume como artista latino y que los músicos se dedican "a unir" y la política le "importa un pimiento".

Política y Estados Unidos

"Yo creo que los músicos nos dedicamos a unir culturas, a acercarnos a las culturas propias y ajenas, y nada de lo que ocurre a nivel político me importa un pimiento", indicó el zaragozano cuestionado sobre el significado del reconocimiento en el actual contexto en Estados Unidos.

Bunbury compartió los honores con el compositor colombiano Andrés Castro, el cubano Jorge Luis Piloto, la mexicana Mónica Vélez y, de manera póstuma, el fallecido pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin.