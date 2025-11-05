Un caballo cósmico en el Centro Joaquín Roncal: Andar de nones expone 'Ande o no ande...'

El colectivo Andar de Nones presenta su nueva exposición 'Ande o no ande…', en la segunda planta del Centro Joaquín Roncal – CAI. La muestra podrá visitarse del 6 de noviembre al 5 de diciembre y propone un recorrido por las creaciones más recientes del grupo, centradas en la fuerza colectiva y el lenguaje compartido que define su obra. La inauguración se realizará este jueves a las 18.00 horas.

A diferencia de exposiciones anteriores, 'Ande o no ande…' pone el foco en las piezas conjuntas de gran formato, fruto de procesos participativos en los que cada artista aporta su mirada e integra su estilo singular para construir un estilo y lenguaje común y reconocible como es el del colectivo Andar de Nones.

En el recorrido que ofrece la instalación, destaca un gran caballo cósmico, realizado en colaboración con David Ballestar (El Arquetipo Escultura) y su taller en Harinera ZGZ. Esta pieza monumental dialoga con el dicho popular “ande o no ande, caballo grande”, que da título a la exposición y sirve como metáfora del espíritu del colectivo: feroz, vital y desbordante.

En esta muestra, el llamado 'horror vacui' —ese impulso por llenar cada rincón— trasciende lo plástico en sus obras y se convierte en una declaración de intenciones. Los y las artistas no solo llenan el espacio físico con su obra, sino que también se reafirman como artistas y reivindican su lugar en el mundo del arte, concretamente dentro del art brut, movimiento en el que se inscriben sus creaciones reivindica la autenticidad de la pulsión creativa de sus creadores frente a los cánones establecidos.

Arte internacional desde Aragón

Con nueve años de trayectoria, Andar de Nones se ha consolidado dentro de la escena artística aragonesa, con una voz reconocible y un lenguaje visual singular. La proyección internacional del colectivo se ha visto consolidada con el éxito de 'Impar', su primer libro, que reúne una cuidada selección de obras creadas a lo largo de su trayectoria y fue diseñado por Isidro Ferrer y cuenta con los textos críticos de la comisaria internacional de art-brut Graciela García.

El colectivo ha trascendido fronteras con exposiciones en las ciudades europeas de Burdeos, Bruselas, Venecia y Lille. Este verano, Andar de Nones cruzó el Atlántico para exponer en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. En la actualidad, más de 71.000 personas han visitado sus exposiciones, un recorrido que confirma la proyección y el alcance del proyecto.

Detrás de los talleres de Andar de Nones, hay todo un proceso para conseguir que los artistas desarrollen plenamente su derecho de acceso a la cultura, sin enfoques asistencialistas, tomando sus propias decisiones artísticas y fomentando la colaboración con otras iniciativas, proyectos y colectivos artísticos de la ciudad.

En la actualidad, este proyecto impulsado por la Asociación TEAdir-Aragón, está integrado por 18 artistas con diversidad funcional, acompañados artísticamente por el artista de reconocida trayectoria Gejo; la psicóloga sanitaria Sámar Ahmad, responsable de la formación y mediación cultural; y la gestora cultural Cristina Laborda en la coordinación. La exposición ‘Ande o no ande…’ es un proyecto financiado por Zaragoza Cultural.