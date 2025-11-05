'Cariñena se revela' premiará las mejores imágenes vinculadas a la cultura del vino

El Ayuntamiento de Cariñena, dentro de la celebración como Ciudad Europea del Vino 2025, llevará a cabo el domingo 9 de noviembre, el I Rally Fotográfico 'Cariñena se revela', un evento que invita a todos los amantes de la fotografía a captar la mejor imagen que refleje la vinculación de la localidad con la cultura del vino.

La inscripción ya está abierta para todos los interesados mayores de 18 años, que pueden participar en las categorías de fotografía con cámara o con móvil, y optar a 550 euros en premios.

Las bases de este concurso destacan que el tema del 'rally' será 'Cariñena y la cultura del vino'. Cada participante podrá interpretarlo libremente (desde lo documental, paisajístico o creativo) para reflejar la identidad, tradiciones, paisajes y esencia vitivinícola de Cariñena, que le han valido el reconocimiento como Ciudad Europea del Vino.

Los participantes, previa inscripción, tendrán que presentarse el día del 'rally' a las 8.20 horas en la plaza España para recoger su acreditación y una sugerencia de itinerario. Tendrán entre las 9.00 y las 12.30 horas para realizar las instantáneas, y hasta las 13.30 horas para seleccionar y entregar una única fotografía.

El jurado valorará factores como la narrativa visual, la técnica, la composición y la originalidad para decidir los ganadores, que se darán a conocer esa misma tarde. En la categoría de fotografía con cámara se concederá un primer premio de 300 euros y un segundo premio de 150. En la categoría de móvil, habrá un único galardón de 100 euros.

Las bases completas del Rally y el formulario de inscripción gratuita están disponibles en la web del Ayuntamiento de Cariñena.