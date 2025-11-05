David Lozano invita a la juventud a ‘La fiesta’: “La historia está por escribir”

Unos mensajes misteriosos, una fiesta en el lago y un grupo de amigos aislados del mundo, estos son los ingredientes que David Lozano va a agitar entre los 800.000 alumnos de segundo ciclo de la ESO –entre 14 y 16 años-. El autor zaragozano cocreará su primera novela con Fiction Express y se titulará ‘La fiesta’.

“Este es un planteamiento curioso e interesante porque el lector participa del proceso creativo”, destaca Lozano. Desde el próximo viernes, 7 de noviembre, las personas inscritas tendrán disponible el primer capítulo de ‘La fiesta’, a partir de ahí el autor les planteará distintas opciones para continuar la historia. “La historia está por escribir, voy a escuchar las propuestas de los jóvenes lectores y me van a indicar qué opción debo elegir para continuar”, aclara Lozano.

El viernes de cada semana, durante las cinco siguientes a su inicio, se votará por la opción preferente y a partir de ahí David Lozano escribirá un nuevo capítulo: “Tengo preparada una especie de estructura o escaleta de la historia, pero no puedo escribir el siguiente capítulo hasta que voten; entonces esto requiere una disciplina y unos plazos muy rígidos”. En esta cuenta atrás semanal se escribirán unas ocho páginas nuevas que los jóvenes participantes podrán leer y volver a votar.

“El formato de Fiction Express permite asumir una dimensión social de la lectura, hay un foro, todos participan y opinan” David Lozano — Autor de 'La fiesta'

No va a ser un libro extenso, se creará una novela corta, porque el objetivo es “que el texto sea de calidad y así colocar el descubrimiento del placer de leer”, concreta Lozano. “El formato de Fiction Express permite asumir una dimensión social de la lectura, hay un foro, todos participan y opinan”, explica Lozano, aunque puntualiza que, pese a este tono ameno y lúdico de la actividad, el objetivo es “conseguir que los jóvenes sean lectores autónomos y esa autonomía implica leer cada uno en su habitación, por voluntad propia, con tu propia intimidad y disfrutar”.

Una historia de suspense y enigmas

David Lozano es experto en la novela juvenil de suspense y ‘La fiesta’ va a ser una buena muestra de esto. Al estilo de los ‘Diez negritos’, de Agatha Christie, o de las películas clásicas de miedo, Lozano lleva a los personajes a un lugar aislado, lo cual es una novedad para una edad que vive permanentemente hiperconectada. “Van a ir a una isla donde no hay cobertura y ahí van a tener que actuar con cuidado porque van a jugarse la vida y no pueden recurrir a nadie”, sintetiza Lozano sin desvelar nada de lo que pudiera ocurrir.

Porque, lo interesante es que no se sabe lo que va a ocurrir. Quienes participan del ejercicio, además, pertenecen a una generación que desconoce las referencias culturales de las que parte el argumento y esto hace impredecible la dirección que vaya a tomar el relato: “Según las decisiones que tomen igual salvas la vida a los personajes y el final es distinto”, matiza Lozano que cree que esta es una forma de tener “una cierta responsabilidad en las decisiones que toman”.

Portada de 'La fiesta' que creará este mes de noviembre David Lozano y miles de jóvenes más / Fiction Express

Estas decisiones cruciales para los personajes se reflejarán en el texto final que pasará a formar parte de la biblioteca virtual generada por Fiction Express y que compila todas las ficciones nacidas de estas iniciativas.

Completamente digital, la metodología basada en el diálogo creativo de Fiction Express consiste en conectar a los lectores con autores profesionales en un foro interactivo y en una plataforma de votaciones para ponerlos al mando de su experiencia lectora eligiendo los acontecimientos que deberían suceder.

Utilizada en medio centenar de escuelas de Aragón y en más de 9.000 de todo el mundo, Fiction Express busca fortalecer el hábito lector de los alumnos y mejorar sus competencias lingüísticas trabajando la lengua de forma integral.