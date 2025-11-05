La emotiva despedida de Adriana Abenia: "Hoy digo adiós con los ojos algo irritados del maquillaje de ayer"

La presentadora, escritora (autora de ‘La vida ahora’ y ‘Lo que moja la lluvia’) y actriz aragonesa Adriana Abenia acaba de compartir en sus redes sociales la tristeza por abandonar el que ha sido su hogar en Zaragoza durante muchos años.

En una publicación muy emotiva, acompañada de imágenes del espacio y de la propia Abenia, la presentadora entona su adiós a su vivienda: “Hoy digo adiós a esta casa que compré tras mi etapa universitaria, con los ojos algo irritados del maquillaje de ayer” y aprovecha para narrar algunas de sus vivencias: “Hay tantas historias aquí dentro: las risas que no me dejaron dormir, las llamadas que cambiaron el rumbo de mi vida, las lágrimas por las imágenes borrosas que aparecen en mi último libro, las preciosas Navidades ya con Luna, el eco de las canciones de mi loro Rocco, la intensa luz de su terraza en forma de L, la imagen del Pilar al fondo, los fuegos artificiales desde la ventana, el gato negro de la pared cuyo borde nunca repasé, el enorme espejo de bruja, mis palabras para convencer a Sergio de ser papás, el agua demasiado dura de esta ciudad”, asegura.

"Ojalá sean tan felices"

Adriana Abenia concluye su mensaje con un deseo para el futuro: “Ojalá a los que se le espera sean tan felices como lo hemos sido nosotros”.

La presentadora, escritora y actriz, con más de 400.000 seguidores en Instagram, nunca pierde la ocasión de ensalzar sus orígenes y la ciudad de donde procede.