El Festival Saulus cierra este fin de semana su sexta edición con la cantautora aragonesa Ester Vallejo
El taller El Refectorio se celebrará los días 8 y 9 de noviembre y estará dirigido por la artista zaragozana
Tras dos meses de conciertos que han llenado de música vocal distintos espacios de la capital aragonesa, el Festival Saulus pone el broche final a su sexta edición con una propuesta participativa y experimental: El Refectorio, un laboratorio coral dirigido por la cantautora aragonesa Ester Vallejo, reciente ganadora del I Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Cantautoras 2025.
La actividad, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre, invita al público a sumergirse en un proceso de creación colectiva y exploración vocal. Tomando como punto de partida temas de su premiado disco A la fresca (Mejor Disco Aragonés 2024), Vallejo propone un espacio de encuentro y experimentación artística que busca originar sinergias artísticas y ampliar el horizonte de la música coral aragonesa.
El taller con Ester Vallejo se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico La Jota (Plaza de la Albada, 3 – Zaragoza), en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas. Dirigido a cantantes amateurs, se ofertan un total de 40 plazas (30 para público general y 10 reservadas para alumnos del Conservatorio Superior de Musica de Aragón (CSMA), asignadas por orden de inscripción. Para participar, es necesario enviar un correo electrónico a hola@festivalvocalsaulus.com con nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico, acompañando el justificante de pago.
El festival colabora nuevamente con las principales entidades sociales de la capital aragonesa y sigue contando con el patrocinio de Caja Rural de Aragón y Principal Construcciones. También continúa manteniendo alianzas de colaboración con entidades como el Certamen Internacional de Tolosa o el Conservatorio Superior de Música de Aragón, entre otras.
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- Un hombre asesina a su pareja de 49 años en Zaragoza e intenta suicidarse con amoniaco
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- Alejandro, el 'testigo principal' del asesinato de Eugenia en Zaragoza: 'Me he arrodillado, le he echado la mano en la cabeza y le he dicho que descanse en paz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje
- Un exjugador del Real Zaragoza que llevaba sin jugar desde abril encuentra equipo en Portugal
- La Romareda hace números: beneficios de más de 200.000 euros y un patrimonio superior a los 50 millones