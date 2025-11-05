El Festival Saulus cierra este fin de semana su sexta edición con la cantautora aragonesa Ester Vallejo

Tras dos meses de conciertos que han llenado de música vocal distintos espacios de la capital aragonesa, el Festival Saulus pone el broche final a su sexta edición con una propuesta participativa y experimental: El Refectorio, un laboratorio coral dirigido por la cantautora aragonesa Ester Vallejo, reciente ganadora del I Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Cantautoras 2025.

La actividad, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre, invita al público a sumergirse en un proceso de creación colectiva y exploración vocal. Tomando como punto de partida temas de su premiado disco A la fresca (Mejor Disco Aragonés 2024), Vallejo propone un espacio de encuentro y experimentación artística que busca originar sinergias artísticas y ampliar el horizonte de la música coral aragonesa.

El taller con Ester Vallejo se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico La Jota (Plaza de la Albada, 3 – Zaragoza), en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas. Dirigido a cantantes amateurs, se ofertan un total de 40 plazas (30 para público general y 10 reservadas para alumnos del Conservatorio Superior de Musica de Aragón (CSMA), asignadas por orden de inscripción. Para participar, es necesario enviar un correo electrónico a hola@festivalvocalsaulus.com con nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico, acompañando el justificante de pago.

El festival colabora nuevamente con las principales entidades sociales de la capital aragonesa y sigue contando con el patrocinio de Caja Rural de Aragón y Principal Construcciones. También continúa manteniendo alianzas de colaboración con entidades como el Certamen Internacional de Tolosa o el Conservatorio Superior de Música de Aragón, entre otras.