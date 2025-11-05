Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Festival Saulus cierra este fin de semana su sexta edición con la cantautora aragonesa Ester Vallejo

El taller El Refectorio se celebrará los días 8 y 9 de noviembre y estará dirigido por la artista zaragozana

Ester Vallejo, en la redacción de este diario.

Ester Vallejo, en la redacción de este diario. / Laura Trives

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Tras dos meses de conciertos que han llenado de música vocal distintos espacios de la capital aragonesa, el Festival Saulus pone el broche final a su sexta edición con una propuesta participativa y experimental: El Refectorio, un laboratorio coral dirigido por la cantautora aragonesa Ester Vallejo, reciente ganadora del I Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Cantautoras 2025.

La actividad, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre, invita al público a sumergirse en un proceso de creación colectiva y exploración vocal. Tomando como punto de partida temas de su premiado disco A la fresca (Mejor Disco Aragonés 2024), Vallejo propone un espacio de encuentro y experimentación artística que busca originar sinergias artísticas y ampliar el horizonte de la música coral aragonesa.

El taller con Ester Vallejo se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico La Jota (Plaza de la Albada, 3 – Zaragoza), en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas. Dirigido a cantantes amateurs, se ofertan un total de 40 plazas (30 para público general y 10 reservadas para alumnos del Conservatorio Superior de Musica de Aragón (CSMA), asignadas por orden de inscripción. Para participar, es necesario enviar un correo electrónico a hola@festivalvocalsaulus.com con nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico, acompañando el justificante de pago.

Noticias relacionadas y más

El festival colabora nuevamente con las principales entidades sociales de la capital aragonesa y sigue contando con el patrocinio de Caja Rural de Aragón y Principal Construcciones. También continúa manteniendo alianzas de colaboración con entidades como el Certamen Internacional de Tolosa o el Conservatorio Superior de Música de Aragón, entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
  2. Un hombre asesina a su pareja de 49 años en Zaragoza e intenta suicidarse con amoniaco
  3. Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
  4. Alejandro, el 'testigo principal' del asesinato de Eugenia en Zaragoza: 'Me he arrodillado, le he echado la mano en la cabeza y le he dicho que descanse en paz
  5. Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
  6. Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje
  7. Un exjugador del Real Zaragoza que llevaba sin jugar desde abril encuentra equipo en Portugal
  8. La Romareda hace números: beneficios de más de 200.000 euros y un patrimonio superior a los 50 millones

La deforestación de la Amazonía frena su avance (pero no se detiene) por tercer año consecutivo

La deforestación de la Amazonía frena su avance (pero no se detiene) por tercer año consecutivo

La DPZ restaura la capilla de Santiago de la catedral de Tarazona

La DPZ restaura la capilla de Santiago de la catedral de Tarazona

Detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla francesa de Oléron y causar varios heridos graves

Detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla francesa de Oléron y causar varios heridos graves

BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación

BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación

No hay novedades en la enfermería del Real Zaragoza, Saidu y Tasende siguen al margen

No hay novedades en la enfermería del Real Zaragoza, Saidu y Tasende siguen al margen

El Festival Saulus cierra este fin de semana su sexta edición con la cantautora aragonesa Ester Vallejo

El Festival Saulus cierra este fin de semana su sexta edición con la cantautora aragonesa Ester Vallejo

De obra en obra y tiro porque me toca: Mayandía se une a la 'partida' que transformará Zaragoza

De obra en obra y tiro porque me toca: Mayandía se une a la 'partida' que transformará Zaragoza

Los siete pecados del Real Madrid de Xabi Alonso en Anfield que ni Courtois pudo tapar

Los siete pecados del Real Madrid de Xabi Alonso en Anfield que ni Courtois pudo tapar
Tracking Pixel Contents