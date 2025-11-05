Un histórico rapero zaragozano "abre su alma" en su primer libro

Es uno de los raperos más prolíficos de la escena estatal. El zaragozano cuenta con más de 40 referencias musicales (entre maquetas y discos) y las canciones parece que se le escurren entre los dedos. "La verdad es que no paro, pero es que hacer canciones y escribir es algo necesario para mí, pura terapia con la que suelto todos mis dolores", asegura Diego Gil.

El MC zaragozano, más conocido como Rapsusklei, ha decidido ahora dar un paso más y "abrir su alma" en su primer libro, una publicación que lanza con motivo del 30 aniversario de su primera referencia musical a nivel nacional. El libro, titulado 'Bitácora', es una obra de 350 páginas llenas de historias donde relata parte de su legado musical y personal, acompañada de fotografías inéditas y un diseño original y cuidado.

Se trata de un viaje por su vida artística, sus recuerdos y momentos más íntimos, que rinde homenaje a tres décadas de música y emociones. "La idea era celebrar el 25 aniversario de mi primera maqueta lanzada a nivel nacional. El 16 de diciembre de 2025 se cumplirán 30 años de aquel 'Estado de Locura'", explica en su web el propio Rapsusklei, que ha anunciado que los 100 primeros pedidos irán con firma y regalo.

"Estas páginas -prosigue- son el manifiesto de lo que ha significado la música para mí durante estas tres décadas. Y, al mismo tiempo, un inventario repleto de vivencias, desde la infancia hasta el presente, que, a través de las imágenes y las palabras, ofrece un testimonio de los hechos más significativos de mi vida".