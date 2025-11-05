La Máquina de Turing cierra su gira en la sala López: "Vamos a hacer una fiesta con el público"

Tras una gira autogestionada, 'Delirio universal', que la han llevado en un formato más intimista a 15 lugares diferentes, La Máquina de Turing regresa a casa para despedir esta etapa por todo lo alto. Y no es una forma de hablar, la banda actúa el sábado (20.30 horas) en la sala López de Zaragoza con una propuesta que va a sorprender: "Siempre nos imaginábamos haciendo lo que vamos a hacer ahora, pero habíamos sido más conservadores hasta asentar una serie de cosas dentro del grupo", empieza explicando María Calavia.

Y es que la banda (a María Calavia y Yerai Rubio se incorporan Kiko Bullón, Héctor Vera y Sofian Ferhat para este concierto) le ha dado una nueva energía a sus canciones dando pie a un nuevo formato más enérgico: "No queríamos cerrar etapa antes de abrir una nueva, sin darnos el gustazo de explorar, llevar los temas a otro nivel de energía y sonoro", asegura Calavia, a la que apunta Rubio: "Necesitábamos unos años para definir la personalidad sonora y estilística, ver hacia dónde iban las canciones, y ahora que lo tenemos asentado era más sencillo hacer crecer la banda". En realidad, confiesa Calavia, ahora dan rienda suelta a lo que les gusta hacer, "transmitir energía, hacer una fiesta en la sala y generar un vínculo festivo con el público". Por eso, aseguran ambos, el concierto de este sábado, "va a ser un pepinazo".

"Caminan hacia otra luz"

La actuación servirá también para presentar alguna canción nueva que exploran nuevos caminos: "Son temas que caminan hacia otra luz. Son canciones que quizás animan a cierta revolución y que ponen en valor el amor que nos rodea, porque uno de los temas por ejemplo es como un himno a la amistad y de esa naturaleza de la que salen también se han hecho temas más enérgicos", explica Calavia.

¿Son el germen de un nuevo trabajo? "Yo creo que sí -contesta Yerai Rubio- porque nuestra forma de trabajar genera lo que antes llamábamos maquetas. Ahora casi son nuestros borradores. Ya están muy cerrados en la producción, de hecho, hay dos que habría que darles una vuelta más, pero podrían entrar en estudio ya a ser grabados, y un par más que están en preproducción".

María Calavia, Kiko Bullón y Yerai Rubio en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / Jaime Galindo

Algo a lo que ha ayudado, señalan los dos miembros, el que Kiko Bullón "sea casi ya como un miembro más, es un teclista con el que puedes contar en un momento puntual para ver hacia dónde llevar la canción. La cosa va surgiendo un poco sobre la marcha y sin darte cuenta, de repente tienes un disco o un EP y puedes entrar al estudio y al final el tiempo que pasas en estudio son cuatro o cinco días porque está todo trabajado. Vamos a jugar con esos temas que están ya en camino y ellos nos irán diciendo cómo tienen que salir y nos marcarán sus propios tiempos".

Una línea clara

Desde su primer concierto en La Campana Underground han pasado poco más de cinco años por lo que es un proyecto relativamente joven autogestionado con todo lo que ello conlleva. Por eso, Yerai Rubio es muy claro cuando habla sobre el punto en el que están: "La garantía de que podemos seguir haciendo cosas y que seguimos haciéndolas no es tanto a dónde vamos a llegar, sino lo felices que somos haciendo lo que hacemos", concluye el guitarrista antes de que María Calavia le aprecie: "Obviamente nos gustaría seguir creciendo y sobre todo llegando a más personas y a más escenarios, pero es muy importante que mantenemos una identidad".

Las entradas para el concierto de este sábado en la sala López de Zaragoza se pueden comprar (10 euros en entrada anticipada, costarán 12 euros en taquilla) en Entradium.