El Museo del Origami de Zaragoza se agarra a la vida y salva otro año lleno de incertidumbre

La Escuela Museo de Origami Zaragoza (EMOZ) está acostumbrada a vivir en la cuerda floja y este año no ha sido una excepción. Al menos, el espacio ubicado en la segunda planta del Centro de Historias respira algo más tranquilo tras conocer que la Intervención General Municipal del ayuntamiento ya ha autorizado la ayuda correspondiente al año 2024, lo que conllevará el ingreso de los 20.000 euros que aún no había recibido el museo. «Ayer mismo (por el lunes) nos dijeron que es cuestión de días, así que esta semana o la próxima esperamos que nos llegue el dinero», indicó el director de la EMOZ, Jorge Pardo.

El equipo de Gobierno del consistorio incluyó en los presupuestos de 2024 una partida de 100.000 euros para la EMOZ, una aportación aprobada por todos los grupos municipales que evitó in extremis el cierre de uno de los museos más diferenciales de la ciudad. La EMOZ pudo solicitar un adelanto del 80% que ya recibió, pero faltaba el 20% restante a la espera del citado visto bueno de Intervención. «Nos pidieron bastante documentación y justificaciones de gastos que presentamos en febrero; y desde entonces nos han estado reclamando más papeleo. Entendemos que se tienen que asegurar, pero tan malo es no hacer ningún tipo de control como ser demasiado quisquilloso», considera Pardo.

Recibir esa autorización era clave, porque ahora ya podrán solicitar y recibir el adelanto del 80% de la ayuda de 2025, lo que reducirá la incertidumbre y las tensiones financieras de la EMOZ. De hecho, Pardo ha tenido que volver a adelantar dinero de su bolsillo para hacer frente a los gastos fijos, sobre todo las nóminas de los cuatro trabajadores del museo y los derivados del montaje de las exposiciones. «Este año ya he puesto unos 60.000 euros, aunque ahora al menos los adelanto confiando en que los voy a recuperar. Nos han dicho que el anticipo de la ayuda de 2025 se hará de forma rápida», señala Pardo, que también espera que el trámite para conseguir el visto bueno de Intervención no sea "tan tedioso" el próximo año.

La EMOZ celebra de forma recurrente talleres de iniciación a la papiroflexia. / ANGEL DE CASTRO

Por otra parte, el director de la EMOZ también confía que el ayuntamiento vuelva a aprobar para 2026 esa aportación de 100.000 euros. En este sentido, el museo sigue reclamando al consistorio que se acuerde «de una vez por todas» el convenio que debe dar estabilidad a medio plazo a la EMOZ. Un pacto en el que se estipule la ayuda anual y que evite esa inquietud de tener que renovarla año a año.

«La sensación que nos queda es de mucho esfuerzo y cansancio. Lo hacemos porque nos encanta el origami y queremos mantener un proyecto que creemos que vale mucho la pena, pero a veces dan ganas de tirar la toalla», reconoce Pardo.

Un referente a nivel mundial

Impulsada por el Grupo Zaragozano de Papiroflexia (fundado en 1944 y uno de los más antiguos del mundo), la EMOZ cumplirá este mes de diciembre doce años, un tiempo en el que se ha convertido en uno de los museos más importantes del mundo sobre el arte del origami y el primero que abrió sus puertas fuera de Japón. De hecho, el espacio del Centro de Historias ha conseguido ser el lugar más recomendado por Tripadvisor para los turistas que visitan la ciudad solo por detrás de la basílica del Pilar. Y es que, según los datos de la EMOZ, la mitad de sus visitantes proceden de fuera de Aragón.

«De las pocas alegrías que tenemos es el reconocimiento que tenemos fuera de Zaragoza», apunta Pardo, que recuerda que durante los diez primeros años de vida del museo sus impulsores también estuvieron poniendo dinero de su bolsillo. En esos primeros años, el convenio inicial firmado con el ayuntamiento establecía un canon anual por la cesión del espacio del Centro de Historias que nunca pudieron abonar. Ahora, ese canon ha desaparecido y el consistorio le cede el espacio de forma gratuita. Un apoyo que unido a esa aportación económica y al cobro habitual de la entrada podría garantizar la viabilidad futura de un museo que ha convertido a Zaragoza en referencia mundial en el arte del origami.