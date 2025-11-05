Los Premios Forqué del cine español anuncian sus nominados y entre ellos hay un aragonés de adopción

La trigésimo primera edición de los Premios Forqué de la industria audiovisual ha dado a conocer este miércoles las candidaturas a todas las categorías de los galardones que se entregarán el 13 de diciembre en el Palacio Municipal de Ifema en Madrid. Entre las películas con mayor número de nominaciones se encuentra 'Sorda' con cuatro y 'Los domingos' (Concha de Oro en San Sebastián) y 'Maspalomas' con tres.

La comunidad aragonesa también está representada de alguna forma entre las candidaturas gracias a 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', el documental que ha rodado Gaizka Urresti. El director vasco pero afincado desde hace muchos años en Zaragoza aspira a suceder a la aragonesa Blanca Torres, que el año pasado se llevó el premio a Mejor Documental con 'Mariso, llámame Pepa.

Presentado en el Festival de San Sebastián, 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' recorre la vida y obra del cineasta vasco Eloy de la Iglesia, explorando su figura como director transgresor y combativo, así como las tensiones de su vida personal, incluyendo su homosexualidad, la censura y su lucha contra las adicciones.

Además del filme de Urresti, en la categoría de Mejor Largometraje Documental de 2025 concurren 'Todos somos Gaza' (Hernán Zin), 'Flores para Antonio' (Isaki Lacuesta y Elena Molina) y 'Tardes de soledad' (Albert Serra).

Entre los candidatos a Mejor Largometraje de Ficción están, 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (José María Goenaga y Aitor Arregi), 'Sirât' (Oliver Laxe) y 'Sorda' (Eva Libertad).

Se disputarán el galardón a Mejor Serie de Ficción 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), 'Animal' (Víctor García León), 'Poquita Fe' T2 (Pepón Montero y Juan Maidagán) y 'Pubertat' (Leticia Dolera).

Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos) son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina; mientras que en el apartado masculino los finalistas son Alberto San Juan ('La cena'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), José Ramón Soroiz ('Maspaloma's) y Mario Casas ('Muy lejos').

Entre los nominados a Mejor Actriz y Actor en series de ficción están: Candela Peña ('Furia'), Carolina Yuste ('La canción'), Esperanza Pedreño ('Poquita Fe' T2) e Ingrid García-Jonsson ('Superestar); y a Álvaro Morte ('Anatomía de un instante'), Javier Cámara ('Yakarta'), Luis Zahera ('Animal') y Raúl Cimas ('Poquita Fe' T2).

Aspiran a Mejor Película Latinoamericana del Año, 'Belén' (Dolores Fonzi), 'La misteriosa mirada del flamenco' (Diego Céspedes), 'La ola' (Sebastián Lelio) y 'Papeles' (Arturo Montenegro).

En el apartado de Mejor Largometraje de Animación son candidatas 'Bella' (Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco), 'Decorado' (Alberto Vázquez), 'El tesoro de Barracuda' (Adrián García) y 'La luz de Aisha' (Shadi Adib).

Al galardón a Mejor Cortometraje Cinematográfico optan 'Ángulo muerto' (Cristian Beteta), 'El cuento de una noche de verano' (María Herrera) y 'Una cabeza en la pared' (Manuel Manrique), mientras que el Premio al Cine y Educación en Valores cuenta con 'Enemigos' (David Valero), 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (José María Goenaga y Aitor Arregi) y 'Sorda' (Eva Libertad).