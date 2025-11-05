Vandenberg afina las cuerdas para su concierto en La Casa del Loco

La Casa del Loco tiene una cita ineludible para los amantes del rock este sábado, 8 de noviembre. El músico Vandenberg, guitarrista y compositor de Whitesnake, presentará en Zaragoza canciones de la mítica banda británica de heavy y otras propias.

Desde las 20.30 horas se podrá disfrutar del buen rock duro con la actuación de la banda barcelonesa Tabü y abrir boca para el plato fuerte. El neerlandés Vandenberg ha viajado con su música por todo el mundo, desde 1978 que comenzó con la banda Teaser, continuó con casi una veintena de discos en solitario, entre los que destaca el éxito internacional de 1982, 'Burning Heart'. A finales de los 80 fue incorporado por David Coverdale -excantante de Deep Purple- para grabar y formar con Whitesnake.

Cartel de la velada del sábado 8 de noviembre en La Casa del Loco / Casa del Loco

En 2013 fundó Vandenberg' MoonKings y en 2020 regresó al nombre de Vandenberg como banda, con 'Freight Train' que consiguió más de millón y medio de reproducciones en Spotify y críticas entusiastas: “El resultado final suena como el eslabón perdido entre Whitesnake y Rainbow, y actualiza el sonido del grupo para la nueva generación de fanáticos del hard rock”. Su último disco, 'Sin', fue grabado entre Holanda y Los Ángeles con el sueco Mats Levén, de la banda de Yngwie Malmsteen, que aporta su fabulosa voz y que le acompaña en esta gira.

Las entradas están disponibles en la web localentradas.com con un precio único de 30 euros más gastos de gestión.