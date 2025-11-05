Vandenberg afina las cuerdas para su concierto en La Casa del Loco
La zaragozana sala de La Casa del Loco cita a los fans del rock este sábado, 8 de noviembre, a las 20.30 horas para el concierto del guitarrista Adrian Vanderberg
La Casa del Loco tiene una cita ineludible para los amantes del rock este sábado, 8 de noviembre. El músico Vandenberg, guitarrista y compositor de Whitesnake, presentará en Zaragoza canciones de la mítica banda británica de heavy y otras propias.
Desde las 20.30 horas se podrá disfrutar del buen rock duro con la actuación de la banda barcelonesa Tabü y abrir boca para el plato fuerte. El neerlandés Vandenberg ha viajado con su música por todo el mundo, desde 1978 que comenzó con la banda Teaser, continuó con casi una veintena de discos en solitario, entre los que destaca el éxito internacional de 1982, 'Burning Heart'. A finales de los 80 fue incorporado por David Coverdale -excantante de Deep Purple- para grabar y formar con Whitesnake.
En 2013 fundó Vandenberg' MoonKings y en 2020 regresó al nombre de Vandenberg como banda, con 'Freight Train' que consiguió más de millón y medio de reproducciones en Spotify y críticas entusiastas: “El resultado final suena como el eslabón perdido entre Whitesnake y Rainbow, y actualiza el sonido del grupo para la nueva generación de fanáticos del hard rock”. Su último disco, 'Sin', fue grabado entre Holanda y Los Ángeles con el sueco Mats Levén, de la banda de Yngwie Malmsteen, que aporta su fabulosa voz y que le acompaña en esta gira.
Las entradas están disponibles en la web localentradas.com con un precio único de 30 euros más gastos de gestión.
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- Un hombre asesina a su pareja de 49 años en Zaragoza e intenta suicidarse con amoniaco
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- Alejandro, el 'testigo principal' del asesinato de Eugenia en Zaragoza: 'Me he arrodillado, le he echado la mano en la cabeza y le he dicho que descanse en paz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje
- Un exjugador del Real Zaragoza que llevaba sin jugar desde abril encuentra equipo en Portugal