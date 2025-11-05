Yolanda Blanco se ríe de lo cotidiano en el Teatro del Mercado con ‘Blanco y en botella’

Que lo cotidiano se lleva mejor con humor, es ‘Blanco y en botella’, como el monólogo que Yolanda Blanco traerá al Teatro del Mercado de Zaragoza a partir de este jueves y hasta el próximo domingo. Una obra en la que las risas y las amarguras de la vida diaria se visten con música en directo.

Yolanda Blanco interpreta a Estrella, una actriz que comparte con su público su vida como madre, hija, amiga y amante. Sobre el escenario hará un viaje por las diferentes etapas de su vida, convirtiendo el teatro en un confesionario donde mostrar su realidad sin filtros. Y no es una realidad fácil: su hijo ha dejado embarazada a su novia, tiene una madre dependiente y encontrar trabajo y amor pasados los cincuenta es complicado. Pero, el espectáculo continúa y su mirada está teñida de humor.

La obra combina la interpretación de escenas teatrales con los momentos de la vida cotidiana de Estrella, en las que a veces el público se convierte en un voyeur que observa su vida desde la butaca, pero en otras se rompe la cuarta pared y se da espacio a la improvisación.

La dirección de ‘Blanco y en botella’ corre a cargo de Ana García, que firma el texto junto a la propia Yolanda Blanco. La música sonará en directo con las composiciones creadas para el espectáculo por Juako Malavirgen y Víctor Palacín, interpretadas en directo por este último. La producción corre a cargo por Hello Yoly, con distribución de Rumbo Hirundo (Manuel López-Vigo).

Una histórica de la interpretación

Yolanda Blanco es una de las caras más conocidas del panorama interpretativo de Aragón. Desde 2007, forma parte del elenco de ‘Oregón TV’, uno de los más longevos de Aragón TV. Además, ha participado en otras producciones de la cadena autonómica, así como de La 2 y Canal +. Blanco ha compaginado sus apariciones en la pequeña pantalla con su carrera teatral. Actualmente encarna personajes en montajes teatrales de producción propia, como ‘Sinónimo de lucro’, y en ‘Los mundos de Amelia y Cancún’, producida por Factory Producciones. Junto a la actriz estará el violinista Víctor Palacín. Activo en la escena musical desde hace 15 años, actualmente es componente del Pilar Almalé Quartet y del grupo Almendra Garrapiñá, además de formar parte como músico de la compañía de circo Nostraxladamus en varios de sus espectáculos de gran formato.

El espectáculo tendrá cuatro funciones en el Teatro del Mercado. Las del jueves, viernes y sábado comenzarán a las 20.00 horas, mientras que, como es habitual, la sesión del domingo se iniciará a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación para todas las funciones.