'Zaragoza, pionera del cine': un documental se sumerge en la histórica relación de la ciudad con el séptimo arte

Zaragoza lleva años reivindicándose como una ciudad de cine, pero su fuerte vinculación con el séptimo arte nunca hubiera sido la misma sin el trabajo de todos aquellos pioneros que empezaron a rodar las primeras imágenes en movimiento en Aragón. Eduardo Jimeno Correas y su 'Salida de Misa de doce del Pilar de Zaragoza' (la película más antigua de la filmografía española), Manuel Coyne o Antonio de Padua Tramullas convirtieron a la capital aragonesa en una ciudad de referencia para el séptimo arte en España.

Ahora, un documental les rinde homenaje como se merecen, al tiempo que explica el favorable ecosistema que se generó en esos primeros años en la ciudad para que el precine fuera germinando. Se titula 'Zaragoza, pionera del cine' y ha sido rodado por las aragonesas Vicky Calavia e Isabel Soria. Su estreno ha tenido lugar este miércoles en la Filmoteca de Zaragoza en una fecha nada casual. Y es que un 5 de noviembre, pero de 1899, se rodó 'Salida de misa de doce', la primera película conservada de la historia del séptimo arte en nuestro país.

El año pasado se cumplió el 125º aniversario del mítico rodaje de Jimeno y, para conmemorarlo, Calavia y Soria decidieron realizar un 'remake' de la icónica grabación en la plaza del Pilar. «El material que grabamos ese día lo hemos utilizado como cierre del documental junto a otras 'salidas' que se han rodado en estos últimos años, como la que hizo Borau en 1996, Miguel Ángel Lamata este pasado junio o la que hizo Fernando Trueba con Félix Romeo saliendo de la cárcel de Torrero. Nos parecía un cierre emotivo y que acababa en alto», explica Calavia sobre un documental que propone un viaje a esa Zaragoza de finales del siglo XIX «bastante avanzada culturalmente».

«Era una ciudad que antes de existir el cine ya tenía espectáculos en las barracas de feria y en teatros como el Principal en las que se podían ver imágenes en movimiento, unas sesiones que reunían a mucho público y que ya empezaron a sentar las bases de esa histórica relación», destaca Calavia.

El documental, de 40 minutos de duración, recuerda en ese sentido los espacios que acogieron la proyección de ese precine y lo hace basándose en las investigaciones de la catedrática de la Universidad de Zaragoza, Amparo Martínez. Así, el filme rememora por ejemplo que la primera proyección de imágenes en movimiento en la ciudad tuvo lugar en el Teatro Principal un 28 de junio de 1896 o que las primeras salas de exhibición no comenzaron a abrir en la capital aragonesa hasta los primeros años del siglo XX.

Un viaje a los orígenes

'Zaragoza, pionera del cine' también se basa en gran medida en los estudios y libros que ha publicado el catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, Agustín Sánchez Vidal: «El descubrió por ejemplo que el rodaje de 'Salida de misa' tuvo lugar en 1899 en lugar de en 1896 o que Eduardo Jimeno fue el que inauguró el primer salón de cine de Zaragoza en 1896 en el paseo de la Independencia», señala Calavia, que apunta que Sánchez Vidal y Amparo Martínez aparecen como entrevistados en el documental.

«Al final, lo que hemos querido difundir de una manera didáctica es esa querencia de Zaragoza por el mundo del cine y el papel de esos pioneros, algo que hasta ahora aún no se había contado con una narrativa audiovisual», subraya la directora aragonesa.

El documental, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, se emitirá en un futuro en Aragón TV, pero antes llegará a algunos festivales y espacios vinculados con el séptimo arte. «También lo presentaremos en la Filmoteca Española. De hecho, su directora, Valeria Camporesi, aparece en el documental, así como Patricia Uceda, conservadora y restauradora de material audiovisual en Filmoteca», concluye Calavia.