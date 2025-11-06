Almudévar se prepara para un intenso fin de semana cultural con el festival Extrarradios

Tras su paso por Ayerbe, Extrarradios 2025 llega este fin de semana a Almudévar, segunda sede del festival, para desplegar una intensa programación que une creación contemporánea y pensamiento, bajo el eje temático de las Nuevas Ruralidades. Durante tres jornadas, el municipio acogerá propuestas de fotografía, cómic, cine, teatro y música que consolidan al certamen como un espacio de encuentro cultural y reflexión sobre la vida rural en el siglo XXI.

La actividad comenzará el viernes 7 de noviembre con la inauguración de la exposición 'Casa Solano', de la fotógrafa grausina Esther Naval (19:00 horas, Sala de Exposiciones de Almudévar). La muestra es un recorrido íntimo por los paisajes familiares de la artista, revisita los escenarios de su infancia y su identidad a través de una profesión casi extinta: la de su padre, pastor. A continuación, la banda local Humanity (19:15 horas, Espacio Exterior Plaza) ofrecerá un concierto de fast metal con temas propios y versiones.

A las 20:00 horas, en el Centro Cultural, la jornada se completará con la mesa redonda 'Experiencias culturales en el medio rural altoaragonés', moderada por Luis Lles y con la participación de Jesús Arbués (Corral de García), Luis Casáus (Corral de Comedias de Robres), Pilar Amorós (Casa de los Títeres de Abizanda), Toche Menal (Casa Chuglar de Berdún), Miguel Cordero (Muestra de Cine más Pequeña del Mundo de Ascaso), Elena Pérez (Festival Lo Mon Contemporáneo de Hecho) y Pablo Pérez Terré (Festival Estoesloquehay).

El sábado 8 de noviembre estará dedicado a la creación contemporánea y la música. A las 17:30 horas, el Centro Cultural acogerá la presentación de las novelas gráficas 'Elrow. Orígenes (1870–2025)', de Xavier Morató y Josep Giró, y 'Barbecho', del turolense David Sancho, dos obras que abordan desde el cómic las transformaciones sociales y el arraigo rural. Seguidamente, a las 19:30 horas, se proyectará el documental 'Habitar la nada', de Eduardo de la Cruz y Amalia Sesma, un homenaje a las personas que levantaron los pueblos de colonización desde la más absoluta nada.

La jornada culminará con la noche musical 'Orgullo Rural y Eclosión Sonora II' en la Coliseum de Almudévar, que reunirá cuatro proyectos muy diferentes entre sí, pero todos ellos vinculados al mundo rural desde su origen o su imaginario artístico. A las 22:00 horas abrirá el dúo francés Trucs, que convierte los cencerros pirenaicos en materia sonora contemporánea, transformando un instrumento pastoril en una experiencia inmersiva de percusión y experimentación. A las 23:20 horas será el turno de Sanguijuelas del Guadiana, grupo revelación del año a nivel nacional, formado por tres jóvenes extremeños que han regresado a su pueblo natal para desarrollar un proyecto de rock con raíces rurales. A la 1:00 horas actuará la sudafricana Yugen Blakrok, una de las voces más singulares del hip-hop actual, y cerrará la noche, a las 2:10 horas, el dúo aragonés Isla Kume, con su fusión de folclore ibérico y electrónica.

Además, desde las 21:00 horas habrá una food truck con diferentes propuestas gastronómicas que estará instalada junto a la Coliseum.

Para facilitar el desplazamiento del público, el festival ofrece autobuses de ida y vuelta desde Huesca, con salida a las 21:15 h desde la calle Teruel n.º 1 y regreso a las 3:00 h desde la Coliseum de Almudévar. El billete cuesta 4 € por trayecto. Las entradas para la velada musical tienen un precio de 13 € anticipada y 15 € en taquilla. Se pueden adquirir abonos para todos los eventos de pago que tendrán lugar en Almudévar este fin de semana por un precio de 15 €.

El domingo 9 de noviembre, el festival cerrará esta edición con dos propuestas de artes escénicas. A las 12:30 horas, Los Titiriteros de Binéfar presentarán en el Centro Cultural 'La fábula de la raposa', una de las últimas oportunidades para disfrutar de esta premiada obra que ha recorrido festivales de todo el mundo. Por la tarde, a las 18:00 horas, el mismo espacio acogerá 'Orgullo Rural', de Elia & Uxía, un emotivo viaje musical por la infancia en los pueblos castellanos de los años ochenta. El espectáculo cuesta 5 € anticipada y 6 € en taquilla.

Todas las entradas y los billetes de autobús se pueden adquirir desde la web de Extrarradios: extrarradios.com

Con esta programación, Extrarradios reafirma su compromiso con el territorio y con la cultura contemporánea, al tiempo que busca fomentar la creación en el ámbito rural, equilibrar lo popular y la vanguardia, y servir como foro de pensamiento crítico y lúdico en torno a las nuevas ruralidades.

Extrarradios es una iniciativa coorganizada por los Ayuntamientos de Ayerbe y Almudévar con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, que apuesta por un medio rural vivo, creativo y crítico. El festival llegó para llenar el hueco que dejó Periferias tras su cancelación.